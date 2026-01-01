الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

القومى للمرأة يطلق الحملة التوعوية الإذاعية "معا بالوعي نحميها"

قومى المرأة
قومى المرأة
18 حجم الخط

أطلق المجلس القومي للمرأة الحملة التوعوية الإذاعية «معًا بالوعي نحميها»، في إطار جهوده المستمرة لبناء وعي مجتمعي يحمي الأسرة المصرية ويعزز تماسك المجتمع.

الحملة أطلقت بصوت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي عضوة المجلس، وتبث عبر عدد من المحطات الإذاعية الأكثر استماعا، إلى جانب نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمجلس، وتمتد الحملة على مدار 15 يومًا.

وتتناول الحملة مجموعة من الرسائل التوعوية الهادفة التي تركز على القيم الأخلاقية وتعزيز قيم الانتماء الوطني، وأهمية الإخلاص في العمل واحترام الوقت باعتباره ثروة حقيقية، إلى جانب التأكيد على الترابط الأسري، وغرس القيم الإنسانية في نفوس الأبناء، مع الدعوة إلى نبذ الشائعات وخطاب الكراهية، وترسيخ ثقافة الاحترام وقبول الآخر، ومواجهة السلوكيات السلبية.

 

المجلس القومي للمرأة 
المجلس القومي للمرأة 

كما تسلط الحملة الضوء على مكانة المرأة ودورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع، والتأكيد على أن احترامها حق أصيل ومقياس لتقدم الأمم، فضلا عن إبراز أهمية الصبر والتسامح، ودعم التعليم، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة الالتزام بالقانون، ونشر ثقافة الادخار وحسن إدارة الموارد.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، قدم نصيحة للفتيات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خاصة بالابتزاز الإلكتروني، وهي من أكثر الجرائم انتشارا فى الوقت الحالى، وذلك ضمن حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تتعرض العديد من الفتيات لتهديد من قبل أشخاص مجهولين لإرسال صورهن أو استغلالهن فى أعمال منافية، وبعضهن يخشى من هذا التهديد ما يعرضن حياتهن للخطر وبالفعل هناك العديد اللاتي أقبلن على الانتحار بسبب الابتزاز الإلكتروني.

txt

قومي المرأة بالإسماعيلية ينفذ ندوات توعوية لتنمية الأسرة (صور)

txt

قومي المرأة بالإسماعيلية ينظم فعاليات توعوية ضمن مشروع تنمية الأسرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قومى المرأة المجلس القومي للمرأة الكاتبة نشوى الحوفى معا بالوعى نحميها المرأة المستشارة أمل عمار

مواد متعلقة

أمل عمار تتابع انتخابات النواب من داخل غرفة القومي للمرأة

قومى المرأة يضيء مقره بالأزرق احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان (صور)

قومي المرأة يضيء مقره باللون البرتقالي تزامنا مع حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

أمل عمار: اليوم العالمى لمناهضة العنف يؤكد حق كل امرأة في أن تعيش آمنة

الأكثر قراءة

نقيب المعلمين: إجراءات قانونية عاجلة ضد المعتدين على مدرسة الحاسب الآلي بأكتوبر

دعاء لقوافل الصائمين اليوم الخميس، لا تفوت ثوابه

موندو ديبورتيفو تكشف التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

السيد البدوى لـ فيتو: قررت الترشح لرئاسة الوفد.. فهل من مبارز؟!.. نتائج الانتخابات الأخيرة تكشف ضعف الأحزاب السياسية في مصر.. الانشغال بالخلافات الداخلية تسبب في انفصال بيت الأمة عن الشارع المصري

بطل كأس العالم للأندية، تشيلسي يقيل مدربه إنزو ماريسكا

الزمالك يوضح حقيقة امتناع اللاعبين عن التدريبات وأزمات الفريق

إقبال كبير على استقلال القطار الكهربائي

انتهاء 22013 مشروعا بمختلف القطاعات، مدبولي يتابع موقف المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

الصدارة للفراعنة على حساب السناجب، تاريخ مواجهات مصر وبنين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء لقوافل الصائمين اليوم الخميس، لا تفوت ثوابه

هل ارتداء الأسود حدادًا على المتوفى لفترة طويلة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم تهذيب الحواجب في المنام وعلاقته بتحقيق أرباح كثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads