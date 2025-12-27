قومي المرأة بالإسماعيلية ينفذ ندوات توعوية لتنمية الأسرة (صور)

18 حجم الخط

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية اليوم السبت، حملة توعوية لتنمية الأسرة المصرية في مراكز القصاصين والتل الكبير والقنطرة شرق والقنطرة غرب، وذلك ضمن جهود تعزيز التوعية المجتمعية والإرشاد الأسري.

الهدف من عقد تلك الندوات

ومن جانبها قالت لبنى زكي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية: إن الحملة تضمنت عقد ٤ ندوات توعوية بقرية المحسمة القديمة بمركز ومدينة القصاصين، وقرية جلبانة بمركز ومدينة القنطرة شرق، وقرية أبوطفيلة بمركز ومدينة القنطرة غرب، وقرية الملاك بمركز ومدينة التل الكبير.

جانب من فاعليات الندوات، فيتو

جانب من فاعليات الندوات، فيتو

المستهدف من الندوات

واستهدفت الندوات توعية ما يقرب من ٢٠٠ سيدة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية أوقاف الإسماعيلية وعدد من الجهات الشريكة.

جانب من فاعليات الندوات، فيتو

جانب من فاعليات الندوات، فيتو

وخلال الندوات، تم تناول عدة موضوعات منها مخاطر الزواج المبكر، العنف الأسري وأضراره على التنشئة السليمة للأبناء، مخاطر ختان الإناث والزيادة السكانية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يركز على محورين رئيسيين: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ودعم ورعاية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة للعمل على دعم الأسر المصرية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة بالإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.