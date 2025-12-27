السبت 27 ديسمبر 2025
قومي المرأة بالإسماعيلية ينفذ ندوات توعوية لتنمية الأسرة (صور)

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية اليوم السبت، حملة توعوية لتنمية الأسرة المصرية في مراكز القصاصين والتل الكبير والقنطرة شرق والقنطرة غرب، وذلك ضمن جهود تعزيز التوعية المجتمعية والإرشاد الأسري. 

محافظ الإسماعيلية: نسعى لإقامة الفعاليات الثقافية التي تؤثر في وعي ووجدان المواطنين

وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى الحميات

 

الهدف من عقد تلك الندوات 

 

ومن جانبها قالت لبنى زكي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية: إن الحملة تضمنت عقد ٤ ندوات توعوية بقرية المحسمة القديمة بمركز ومدينة القصاصين، وقرية جلبانة بمركز ومدينة القنطرة شرق، وقرية أبوطفيلة بمركز ومدينة القنطرة غرب، وقرية الملاك بمركز ومدينة التل الكبير.

المستهدف من الندوات 

واستهدفت الندوات توعية ما يقرب من ٢٠٠ سيدة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية أوقاف الإسماعيلية وعدد من الجهات الشريكة.

وخلال الندوات، تم تناول عدة موضوعات منها مخاطر الزواج المبكر، العنف الأسري وأضراره على التنشئة السليمة للأبناء، مخاطر ختان الإناث والزيادة السكانية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يركز على محورين رئيسيين: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي. 

ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ودعم ورعاية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة للعمل على دعم الأسر المصرية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة بالإسماعيلية. 

 

الإسماعيلية اليوم الاسماعيلية التمكين الاقتصادى التوعية المجتمعية الزواج المبكر الزيادة السكانية المجلس القومي للمراة بالاسماعيلية تنمية الأسرة المصرية فرع المجلس القومي للمرأه بمحافظة الإسماعيلية

