علامات تؤكد الإصابة بالحمى الروماتيزمية عند الأطفال

أعراض الحمى الروماتيزمية، الحمى الروماتيزمية من الأمراض المعدية الخطيرة التى تؤثر على جهاز المناعة وتجعله يهاجم المفاصل والقلب ما يسبب مضاعفات خطيرة.

وأعراض الحمى الروماتيزمية، عديدة ومعروفة وعادة تحدث بسبب التهاب الحلق واللوز ويصاب بها الأطفال ويجب الاهتمام بالعلاج.

ماهى الحمى الروماتيزمية

ويقول الدكتور محمود عبد الرحمن العوضى استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك نوعا من البكتيريا تسبب أعراض التهاب الحلق واللوز، وهذه البكتيريا بعد ذلك تحفز جهاز المناعي للجسم، وبناء عليه يقوم الجسم بإنتاج أجسام مضادة تهاجم القلب، والمفاصل، والدماغ، والجلد، وهو مايعرف بالحمى الروماتزمية، وهنا يجب إعطاء الطفل حقنة البنسلين الممتد المفعول، وهو مضاد حيوي مضاد للبكتيريا، دوره أنه يمنع الإصابة مرة أخرى بهذا النوع من البكتيريا، لأنه إذا حدث الإصابة بها مرة أخرى ستحدث مضاعفات خطيرة على القلب، وتؤخذ هذه الحقنة شهريا أو كل أسبوعين لمدة 5 سنوات أو حتى 21 سنة.

أعراض الحمى الروماتيزمية

وأضاف العوضى، أن هناك أعراضا تؤكد الإصابة بالحمى الروماتيزمية، منها أعراض رئيسية وأعراض ثانوية، منها:-

أولا الأعراض الرئيسية

التهاب المفاصل، حيث نلاحظ أن مفصل الركبة يكون فيه احمرار وألم شديد وتورم.

التهاب القلب ويشخص بالإيكو.

حركات فجائية لا إرادية سريعة بالأخص فى الأطراف.

احمرار فى الجلد، وطفح جلدي، فى الصدر والظهر والأطراف.

وجود زوائد تحت الجلد في أماكن العظام “كرات صغيرة صلبة”.

ثانيا أعراض ثانوية

وجود حرارة بالجسم عالية

زيادة سرعة الترسيب

ألم في المفصل أو زيادة ASO

وتابع، أن التشخيص يتم عند وجود 2 عرض من الأعراض الرئيسية، أو عرض واحد رئيسي و2 عرض فرعيين، غير ذلك فلا يوجد إصابة بالحمى الروماتيزمية.



