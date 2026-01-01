الصدارة للفراعنة على حساب السناجب، تاريخ مواجهات مصر وبنين (إنفوجراف)

السيد البدوى لـ فيتو: قررت الترشح لرئاسة الوفد.. فهل من مبارز؟!.. نتائج الانتخابات الأخيرة تكشف ضعف الأحزاب السياسية في مصر.. الانشغال بالخلافات الداخلية تسبب في انفصال بيت الأمة عن الشارع المصري