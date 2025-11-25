لجنة انضباط الفيفا تخفف عقوبة كريستيانو رونالدو مع البرتغال

18 حجم الخط

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تخفيف العقوبة الموقَّعة على البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد الطرد المباشر الذي تعرّض له في مباراة منتخب بلاده أمام أيرلندا.

تخفيف عقوبة رونالدو

وكانت العقوبة الأولية تنصّ على إيقاف رونالدو ثلاث مباريات، إلا أن الاتحاد البرتغالي قدّم مذكرة احتجاج رسمية، مؤكدًا أن اللاعب لا يستحق الإيقاف لأكثر من مباراة واحدة نظرًا لظروف الحالة وطبيعتها.

وبعد مراجعة الحجة المقدمة، قررت لجنة الانضباط في الفيفا تخفيف العقوبة، في خطوة رحّب بها الاتحاد البرتغالي، معتبرًا أن القرار النهائي أكثر عدالة ويتوافق مع ما جرى في أرض الملعب.

ولا يزال القرار محل متابعة من وسائل الإعلام والجماهير، خاصة مع تأثيره المباشر على مباريات المنتخب البرتغالي المقبلة.

