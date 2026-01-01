الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الإسماعيلي يواجه مودرن سبورت اليوم بكأس عاصمة مصر

الإسماعيلي،فيتو
الإسماعيلي،فيتو
18 حجم الخط

يواجه فريق الإسماعيلى نظيره مودرن سبورت اليوم الخميس، باستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الرابعة لبطولة  كأس عاصمة مصر.

يدخل الإسماعيلى المباراة محتلا المركز الرابع بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، في الوقت الذى يحتل فيه مودرن سبورت المركز السادس برصيد نقطة وحيدة.

موعد مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

وتقام مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر اليوم الخميس في الجولة الرابعة في تمام الثامنة مساء، على ملعب الإسماعيلية.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

وتبث مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر اليوم الخميس في الجولة الرابعة عبر أون سبورت إتش دي.

 

تشكيل الإسماعيلي المتوقع ضد مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر


في حراسة المرمى: عبد الله جمال

وفي خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى ومحمد نصر ومحمد عمار وعبد الله محمد

وفي خط الوسط: محمد إيهاب ومحمد سمير كونتا ومحمد وجدي

وفي خط الهجوم: خالد النبريصي وأنور صقر ومحمد خطاري.

 

ويشارك في بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقا، جرى توزيعها على 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية

جوائز كأس عاصمة مصر

وخصصت رابطة الأندية المحترفة، جوائز مالية كبرى للبطولة، ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصافة على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، ويحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه. 

كأس عاصمة مصر الإسماعيلي ومودرن سبورت بطولة كأس عاصمة مصر مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت مباراة الاسماعيلي مباراة الإسماعيلي ومودرن موعد مباراة الاسماعيلي طلائع الجيش

