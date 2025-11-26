الأربعاء 26 نوفمبر 2025
رياضة

رونالدو يقدم هدايا فارهة لرفاقه بمنتخب البرتغال بعد لقب أمم أوروبا 2025

رونالدو
رونالدو
أهدى كريستيانو رونالدو، جميع أعضاء المنتخب البرتغالي الذين شاركوا في التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2025، هدايا تذكارية قيمة.

هدية خاصة من رونالدو للاعبي البرتغال 

وكشف المقربون من اللاعب، حسب OneFootball، أن الهدايا عبارة عن ساعات يد فاخرة ومُخصصة (Personalised Watches)، تحمل تفاصيل تذكارية لهذا الإنجاز الأوروبي.

كانت اللفتة الأكثر تأثيرًا في هذه المبادرة هي تكريم زميلهم الراحل، اللاعب ديوجو جوتا، الذي كان جزءًا من الفريق الفائز باللقب.

وأصر رونالدو على تخصيص ساعة فاخرة تحمل اسم جوتا، وطلب تسليمها إلى عائلة اللاعب الراحل.

وتُعد هذه اللفتة "الراقية" بمثابة دليل على الروح العالية والترابط القوي الذي يجمع نجوم المنتخب البرتغالي، واعترافًا دائمًا بمساهمة جوتا في تحقيق الإنجاز.

