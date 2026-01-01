الرعاية الصحية تعتمد الاستراتيجية الجديدة للفترة 2025–2029

18 حجم الخط

أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة ستتبنى خلال دورتها الجديدة (2025–2029) استراتيجية متكاملة ترتكز على التواصل المستمر مع الجهات المعنية بالصحة، ورفع كفاءة المؤسسات الصحية، وذلك من خلال حزمة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة.

التدريب على معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

وأوضح عبد المجيد، خلال الاجتماع الأول للغرفة بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد، أن الغرفة ستولي اهتمامًا خاصًا بالتدريب على معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، باعتبارها الإطار الوطني لاعتماد المنشآت الصحية، والتي تشمل معايير سلامة المريض، وجودة الخدمة، وإدارة المخاطر، وكفاءة التشغيل، بما يسهم في دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن من بين محاور الاستراتيجية الجديدة تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، والعمل على دعم وتنشيط ملف السياحة العلاجية بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ظل تمثيل الغرفة بعدد من الكيانات المهمة، من بينها لجنة سلامة المريض والجودة، والمجلس الوطني للسياحة العلاجية.

وأشار إلى أن الغرفة ستواصل التعاون مع منظومة التأمين الصحي الشامل بما يسرّع من وتيرة التطبيق ويزيد عدد المنشآت والعاملين المستفيدين، إلى جانب الاهتمام بملف الميكنة وتفعيل قنوات التواصل مع الأعضاء، والنزول الميداني للمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما لفت إلى استمرار تنفيذ البروتوكولات التي أبرمتها الغرفة مع مختلف الهيئات والجهات، والإعداد لعقد مؤتمر صحي موسع يضم جميع المعنيين بالقطاع الصحي، وليس القطاع الخاص فقط، بما يعزز الحوار المجتمعي حول تطوير المنظومة الصحية.

وأكد عبد المجيد استمرار مبادرة الألف يوم الذهبية، الهادفة إلى دعم صحة الأم والطفل خلال أول ألف يوم من عمر الطفل، باعتبارها مرحلة محورية في بناء رأس المال البشري صحيًا، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم مجلس إدارة الغرفة السابق، خاصة الأعضاء غير المتواجدين بالمجلس الحالي، تقديرًا لجهودهم، وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة: الدكتور مصطفى الأسمر، الدكتور عمرو عبد الهادي، الدكتور عادل سمير طلعت، الدكتور محمد لطفي، الدكتور عمرو حمزة، الدكتور محمد أكمل، الدكتور يحيى عمرو مرسي، والدكتور أيمن هاني.

