لأهالي الزمالك، قطع المياه لمدة 5 ساعات في هذا الموعد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل لمدة خمس ساعات وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 3-1-2026 وحتى الساعة السادسة من صباح نفس اليوم.

سبب انقطاع المياه عن منطقة الزمالك صباح السبت

وأرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة سبب قطع المياه إلى قيامها بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة ولتحسين الخدمة بمنطقة الزمالك.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع الخدمة.

وتدفع شركة مياه الشرب بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، ولطلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

