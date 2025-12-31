تعرف على مدرب الزمالك أمام الاتحاد السكندري في كأس الرابطة

18 حجم الخط

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تولي تامر عبدالحميد دونجا وحازم إمام الصغير قيادة فريق الزمالك المكون من شباب النادي أمام الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر، وذلك بعد رحيل أحمد عبدالرؤوف عن قيادة الفريق الأول.

ويستعد نادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري غدا الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر الموسم الجاري.

رحيل أحمد عبد الرؤوف

وأعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، عدم استمراره في منصبه ورحيله بشكل رسمي.

ونشر عبد الرؤوف بيانا رسميا عبر حسابه بموقع انستجرام كتب فيه: جمهور نادي الزمالك العظيم، تقدمت اليوم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي كمدير فني لنادي الزمالك، أغادر موقعي داخل النادي, لكن الزمالك سيظل حاضرًا في قلبي وعقلي، كيانًا كبيرًا تشرفت بالعمل من أجله وخدمته.

وأضاف: سيبقى حبي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره دون تغيير، وسأظل دائمًا داعمًا ومخلصًا لهذا الكيان العريق، في كل وقت وتحت أي ظرف …شكرًا لكل مجموعة العمل الذين تشرفت بالعمل معهم …شكرًا لاعبين وجهاز طبي وإداري للنادي الزمالك ولن يكون للحديث بقيه. شكرًا جمهور نادي الزمالك الوفي.

وعلى صعيد آخر توصل مسؤولو نادي الزمالك إلى اتفاق مع طارق مصطفى لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للمدير الفني السابق أحمد عبدالرؤوف، وذلك بعد حسم جميع التفاصيل المالية والتعاقدية بين الطرفين.

