أخبار مصر

عصام كامل يكشف الرسائل الواضحة التي وجهها السيسي لإسرائيل في خطابه (فيديو)

الكاتب الصحفي عصام
الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو، فيتو
كشف الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو، عن الإشارات الواضحة التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسرائيل خلال كلمته بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر 1973، مؤكدًا أن الخطاب حمل رسائل عميقة للداخل والخارج على حد سواء.

وقال "كامل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة أون: "من الرسائل المهمة قول الرئيس  السيسي إن السلام يُبنى بالإرادة الحقيقية، ولا يُبنى إلا بالعدل، ولا يمكن فرض سلام من طرف على آخر بالقوة العسكرية، وهي إشارة واضحة لإسرائيل بأنها لا تستطيع أن تفرض سلامًا حتى لشعبها دون عدالة حقيقية في القضية".

السلام لا يُحمى بالضعف

وأضاف رئيس تحرير فيتو: "الرئيس تحدث عن أن مصر منذ توقيع معاهدة السلام حريصة على الحفاظ عليه، ولم تُفرض عليها المعاهدة، لكنها قادرة على حماية هذا السلام بقوة، لأن دروس أكتوبر علمتنا أن السلام لا يُحمى بالاستسلام أو بالضعف أو التواكل، بل بالقوة والقدرة والإرادة".

 

فرض الإرادة المصرية

وأشار "كامل" إلى أن الرئيس استعاد في كلمته مفهوم فرض الإرادة المصرية بعد نصر أكتوبر، قائلًا:"بعض المدارس الدولية تناولت الحرب بصورة معكوسة، لكن كما قال الرئيس، لو لم نكن انتصرنا فكيف فرضنا إرادتنا وحررنا أرضنا بالكامل؟".

 

أكتوبر دروس في العلم والإخلاص

وأكد أن الرئيس السيسي ربط بين العلم والعمل والإخلاص كعناصر رئيسية في تحقيق النصر، موضحًا أن ما تحقق في أكتوبر كان ثمرة للتخطيط العلمي والمثابرة والإرادة الصادقة، وهي الدروس التي ما زالت مصر تبني عليها حاضرها ومستقبلها.

