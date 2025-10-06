فيتو تكشف في عددها الجديد، الكيانات غير الشرعية تهدد موسم الحج والعمرة

تكشف فيتو في عددها الجديد عن الكيانات غير الشرعية التي تهدد موسم الحج والعمرة، بجانب ملف خاص لأبطال حرب 6 أكتوبر يسردون خلاله حكايات المجد والانتصار العظيم.

اقرأ أيضا: -

52 سنة نصرًا..أبطال 6 أكتوبر يسردون حكايات المجد

عصام كامل يكتب:الساعة 1405

ورطة العميد في ليلة حسم الصعود للمونديال

الكيانات غير الشرعية تهدد موسم الحج والعمرة..وصحوة الجنيه وراء تراجع الأسعار

الطوفان! إثيوبيا تكشف عن نواياها السيئة ضد القاهرة والخرطوم.. طوارئ في «الرى» استعدادا للسيناريوهات الصعبة..ومطالب باتفاق ملزم مع أديس أبابا

«الصحة» تفشل فى إغلاق العيادات والمراكز الطبية المخالفة للقانون

محنة الوفـد

لغز نادر بكار

تحولات علاء الأسوانى

معركة «الأزهر» و«الأوقاف» و«الإفتاء» مع الإلحاد..والتحليل النفسى والاجتماعى للملحدين

العدد الجديد من جريدة فيتو

