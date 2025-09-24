عصام كامل: ماكينة السياسة في أوروبا لم تنتج زعماء حقيقيين آخر 10 سنوات

أكد الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة "فيتو"، أن الموقف المصري واضح ورافض لفكرة تهجير أهل غزة، والدولة المصرية استطاعت من خلال تحركها في عدد من الدول تأكيد الرفض بفكرة التهجير، وتوصيل وجهة نظرها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي خالد أبوبكر، المذاع على فضائية "النهار"، أن اتفاقية السلام أصبحت على المحك، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من تصريح، موضحا: "مصر قالت بوضوح شديد أن اتفاقيات السلام أصبحت مهددة الآن، وهذا جاء ردا على الأصوات الإسرائيلية المتطرفة".



وأوضح: " اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل حققت أهدافا مهمة جدا للعالم كله وليس لمصر وإسرائيل فقط، فمصر هي القوة العسكرية القادرة في محيطها وهي القوة العسكرية القادرة على التعامل مع كافة المواقف"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتجه إلى الدبلوماسية لحل القضية الفلسطينية.

وعن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد: "ظهر مرتبكا في خطابه، وكان ذلك واضحا خلال حديثه عن الطب والدواء وأنه بطل العالم، فماكينة السياسة سواء في أمريكا أو أوروبا لم تنتج قيادات سياسية في آخر 10 سنوات مثل جاك شيراك في فرنسا".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.