ساعات قليلة تفصلنا على بداية العام الجديد ويبحث العديد من الطلاب والموظفين بالجهاز الإداري والقطاع الخاص عن خريطة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2026.

أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2026

ومن خلال السطور التالية نستعرض تفاصيل، أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2026 والتي تضمنت ما يلي:

إجازات شهر يناير 2026

أعياد الميلاد الموافق الأربعاء 7 يناير 2026.

ذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة المصرية الموافق الأحد 25 يناير 2026 والمتوقع ترحيله إلى الخميس 29 يناير 2026.

إجازات شهر فبراير 2026

لا يوجد عطلة رسمية في فبراير 2026، ولكن تحل غرة شهر رمضان فلكيًّا في الخميس 19 فبراير 2026.

إجازات شهر مارس 2026

أول أيام عيد الفطر المبارك السبت 21 مارس 2026 وتنتهي عطلة عيد الفطر الإثنين 23 مارس 2025.

إجازات شهر أبريل 2026

أعياد المسيحيين الدينية (الجمعة العظيمة) الجمعة 10 أبريل 2026

أعياد المسيحيين الدينية (السبت المقدس) السبت 11 أبريل 2026

عيد القيامة المجيد الأحد 12 أبريل 2026

عيد شم النسيم الإثنين 13 أبريل 2026

عيد تحرير سيناء السبت 25 أبريل 2026

إجازات شهر مايو 2026

عيد العمال الجمعة 1 مايو 2026

وقفة عرفات الثلاثاء 26 مايو 2026

أول أيام عيد الأضحى الأربعاء 27 مايو 2026

تنتهي عطلة عيد الأضحى الجمعة 29 مايو 2026

إجازات شهر يونيو 2026

رأس السنة الهجرية الأربعاء 17 يونيو 2026

ذكرى ثورة 30 يونيو الثلاثاء 30 يونيو 2026 (ومن المقرر ترحيله إلى الخميس 2 يوليو 2026)

إجازات شهر يوليو 2026

ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 الخميس 23 يوليو 2026

إجازات شهر أغسطس 2026

المولد النبوي الشريف الأربعاء 26 أغسطس 2026

إجازات شهر أكتوبر 2026

عيد القوات المسلحة الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 (والمقرر ترحيله إلى يوم الخميس 8 أكتوبر 2026).

