خريطة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2026
ساعات قليلة تفصلنا على بداية العام الجديد ويبحث العديد من الطلاب والموظفين بالجهاز الإداري والقطاع الخاص عن خريطة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2026.
أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2026
ومن خلال السطور التالية نستعرض تفاصيل، أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2026 والتي تضمنت ما يلي:
إجازات شهر يناير 2026
أعياد الميلاد الموافق الأربعاء 7 يناير 2026.
ذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة المصرية الموافق الأحد 25 يناير 2026 والمتوقع ترحيله إلى الخميس 29 يناير 2026.
إجازات شهر فبراير 2026
لا يوجد عطلة رسمية في فبراير 2026، ولكن تحل غرة شهر رمضان فلكيًّا في الخميس 19 فبراير 2026.
إجازات شهر مارس 2026
أول أيام عيد الفطر المبارك السبت 21 مارس 2026 وتنتهي عطلة عيد الفطر الإثنين 23 مارس 2025.
إجازات شهر أبريل 2026
أعياد المسيحيين الدينية (الجمعة العظيمة) الجمعة 10 أبريل 2026
أعياد المسيحيين الدينية (السبت المقدس) السبت 11 أبريل 2026
عيد القيامة المجيد الأحد 12 أبريل 2026
عيد شم النسيم الإثنين 13 أبريل 2026
عيد تحرير سيناء السبت 25 أبريل 2026
إجازات شهر مايو 2026
عيد العمال الجمعة 1 مايو 2026
وقفة عرفات الثلاثاء 26 مايو 2026
أول أيام عيد الأضحى الأربعاء 27 مايو 2026
تنتهي عطلة عيد الأضحى الجمعة 29 مايو 2026
إجازات شهر يونيو 2026
رأس السنة الهجرية الأربعاء 17 يونيو 2026
ذكرى ثورة 30 يونيو الثلاثاء 30 يونيو 2026 (ومن المقرر ترحيله إلى الخميس 2 يوليو 2026)
إجازات شهر يوليو 2026
ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 الخميس 23 يوليو 2026
إجازات شهر أغسطس 2026
المولد النبوي الشريف الأربعاء 26 أغسطس 2026
إجازات شهر أكتوبر 2026
عيد القوات المسلحة الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 (والمقرر ترحيله إلى يوم الخميس 8 أكتوبر 2026).
