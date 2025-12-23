فيتو تكشف في عددها الجديد.. قهر الفلاح! الكادحون في الأرض تحت مقصلة الحكومة

18 حجم الخط

تكشف فيتو في عددها الجديد عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الأسمدة والتقاوى والأعلاف والسولار والتي تؤثر على عمل الفلاح في أرضه وتضعه تحت مقصلة الحكومة.

اقرأ أيضا: -

عصام كامل يكتب: محمد هاشم وزير الفوضى الخلاقة!.

الكان.. الثامنة ممكن.

وظائف حكومية وطفرة فى المعاشات ومنحة للعمالة غير المنتظمة فى 2026.

إجرام بالقانون.. انتفاضة تشريعية بعد حملة مافيا إيصالات الأمانة المزورة.. والقبض على المتهم الرئيسى والضحايا: شكرًا «فيتو».

الاستقالة المرتقبة.. سيناريوهات مستقبل مدبولى ووزرائه بعد انتهاء الماراثون الانتخابى.

فرمان جديد يثير أزمة قبل عُمرَتي شعبان ورمضان.

حوارات «ڤيتو»: محمود أباظة: الانتخابات لا تعكس إرادة الناخبين..ورئيس «الوفد» خالف اللائحة.

السينما فى مأزق ولا أحد يهتم.

المحميات الطبيعية فى خطر.. الاستثمار التجاري فخ يهدد كنوز مصر المنسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.