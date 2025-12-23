الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد.. قهر الفلاح! الكادحون في الأرض تحت مقصلة الحكومة

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو
تكشف فيتو في عددها الجديد عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الأسمدة والتقاوى والأعلاف والسولار والتي تؤثر على عمل الفلاح في أرضه وتضعه تحت مقصلة الحكومة. 

 

اقرأ أيضا: - 

 

 عصام كامل يكتب: محمد هاشم وزير الفوضى الخلاقة!.

 

الكان.. الثامنة ممكن.

 

 وظائف حكومية وطفرة فى المعاشات ومنحة للعمالة غير المنتظمة فى 2026.

 

 إجرام بالقانون..  انتفاضة تشريعية بعد حملة مافيا إيصالات الأمانة المزورة.. والقبض على المتهم الرئيسى والضحايا: شكرًا «فيتو».

 

 الاستقالة المرتقبة.. سيناريوهات مستقبل مدبولى ووزرائه بعد انتهاء الماراثون الانتخابى.

 

فرمان جديد يثير أزمة قبل عُمرَتي شعبان ورمضان.

 

حوارات «ڤيتو»: محمود أباظة: الانتخابات لا تعكس إرادة الناخبين..ورئيس «الوفد» خالف اللائحة.

 

 السينما فى مأزق ولا أحد يهتم.

 

 المحميات الطبيعية فى خطر..  الاستثمار التجاري فخ يهدد كنوز مصر المنسية.

