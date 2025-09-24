عصام كامل: التحركات الدبلوماسية المصرية أعادت القضية الفلسطينية لصدارة المشهد الدولي

قال الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة “فيتو”، إنّ مصر لديها جاهزية كاملة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة الناجمة عن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وخاصة إذا ما وصلت الضغوط العسكرية إلى حدودها، مشددًا على أن هذا الموقف يتسق تمامًا مع الرفض المصري الواضح والقاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ التحركات الدبلوماسية المصرية خلال الفترة الماضية كانت فاعلة ومؤثرة، حيث انطلقت من عواصم دولية مهمة وأثمرت عن إيصال وجهة النظر المصرية إلى العالم بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الموقف الرسمي المصري بلغ ذروته عندما صرح الرئيس بأن "اتفاقيات السلام على المحك"، وهو ما يمثل أعلى درجات التحذير السياسي والدبلوماسي.

وأوضح الكاتب الصحفي عصام كامل أن المجتمع الدولي بدأ يدرك خطورة هذا التهديد، خاصة أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لم تكن فقط ضمانة لاستقرار العلاقات الثنائية، بل حققت مكاسب استراتيجية للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد أن مصر، بصفتها القوة العسكرية الكبرى في المنطقة، قادرة على التعامل مع كافة التهديدات، كما كانت في حرب أكتوبر 1973.

وأشار رئيس تحرير جريدة "فيتو" إلى أن التهديد المصري لا يتوقف عند مجرد التصريحات، بل يتزامن مع استعدادات واقعية وتحركات دبلوماسية مدروسة هدفها احتواء الأزمة، وإعادة الأوضاع إلى صيغة سياسية تضمن حقوق الفلسطينيين وتحفظ لمصر أمنها القومي.

وشدد على أن الضغط العسكري الإسرائيلي، إن استمر، من شأنه أن يضع مستقبل اتفاقيات السلام الإقليمية كافة على المحك، بما في ذلك "اتفاقيات إبراهام" التي لم تكتمل بعد.

