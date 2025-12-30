الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فيتو فى عددها الجديد ترصد بالأرقام سفريات وزراء حكومة ابن بطوطة خلال 2025

فيتو فى عددها الجديد
فيتو فى عددها الجديد
18 حجم الخط

تتناول "فيتو" فى عددها الورقي الجديد الصادر صباح اليوم، ملفا مهما تحت عنوان "حكومة ابن بطوطة"، ترصد من خلاله بالأرقام والإحصائيات، سفريات وزيارات عدد من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى الخارج خلال عام.. كما يتناول العدد تداعيات الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال، فى مقال تحليلي بعنوان "قنبلة صومالي لاند"

واقرأ فى العدد أيضا مقالا لرئيس التحرير بعنوان: مفاجأة رئيس الوزراء.. لا سحر ولا شعوذة! 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو عدد فيتو الجديد فيتو الورقي جريدة “فيتو” تصفح العدد الجديد من فيتو

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أمطار ورياح على هذه المناطق

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

الصغرى تصل إلى 3 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

الدفاع والداخلية يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمنى تزامنًا مع احتفالات رأس السنة

ضبط 640 كيلو مخدرات و69 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

وصول شريف إكرامي وعلي جبر لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية رمضان صبحي

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة المقاولون الليلة بكأس عاصمة مصر

موعد عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل الحلقة 10

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads