فيتو فى عددها الجديد ترصد بالأرقام سفريات وزراء حكومة ابن بطوطة خلال 2025

تتناول "فيتو" فى عددها الورقي الجديد الصادر صباح اليوم، ملفا مهما تحت عنوان "حكومة ابن بطوطة"، ترصد من خلاله بالأرقام والإحصائيات، سفريات وزيارات عدد من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى الخارج خلال عام.. كما يتناول العدد تداعيات الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال، فى مقال تحليلي بعنوان "قنبلة صومالي لاند"

واقرأ فى العدد أيضا مقالا لرئيس التحرير بعنوان: مفاجأة رئيس الوزراء.. لا سحر ولا شعوذة!

