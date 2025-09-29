رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيسة المجلس القومي للمرأة

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأثنين، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال زيارتها للجامعة، في إطار مبادرة "معًا بالوعي نحميها"، بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.

رئيس جامعة المنصورة يستقبل المستشارة أمل عمار خلال زيارتها لجامعة المنصورة

ورحب الدكتور شريف خاطر بالمستشارة أمل عمار في رحاب جامعة المنصورة، مؤكدًا أن زيارتها تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجامعة والمجلس القومي للمرأة لدعم برامج تمكين المرأة والأنشطة الطلابية، وصقل مهارات الطالبات وتعزيز قدراتهن القيادية، بما يسهم في إعداد جيل من الشابات القادرات على تحمل المسؤولية الوطنية والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

دعم برامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركة الطالبات في الأنشطة التعليمية

كما أكد أن زيارة رئيسة المجلس القومي تمثل فرصة لتطوير آليات التعاون بين جامعة المنصورة والمجلس القومي للمرأة، بما يسهم في دعم برامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركة الطالبات في الأنشطة التعليمية والثقافية والاجتماعية، وإعداد جيل من الشابات القادرات على تولي أدوار قيادية مستقبلية في المجتمع.

دمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية

وأكد الدكتور شريف خاطر حرص الجامعة على تمكين المرأة في كافة المواقع القيادية، ودمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، مع توفير بيئة أكاديمية داعمة تكفل حقوق الجميع وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المجلس والجامعات المصرية

وخلال الزيارة، ناقشت المستشارة أمل عمار سبل تعزيز التعاون بين المجلس والجامعات المصرية في مختلف المجالات، مؤكدة أن الطالبات يمثلن الاستثمار الحقيقي في المستقبل، وأن ممارسة الحقوق السياسية تبدأ منذ سنوات الدراسة الجامعية من خلال المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية والاتحادات، ما يؤهلهن لاحقًا للاحتكاك المباشر بالحياة السياسية والمساهمة في مواقع صنع القرار

تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا

كما تناولت المستشارة الدور المحوري للمجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، مشيرة إلى البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة، والتي تهدف إلى رفع وعي الطالبات بقضايا المجتمع، وتعزيز قدراتهن القيادية، وتأهيلهن لسوق العمل بما يتماشى مع أولويات الدولة ورؤية مصر 2030.

الجامعات المصرية شريك أساسي للمجلس في نشر ثقافة المساواة

وشددت على أن الجامعات المصرية شريك أساسي للمجلس في نشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص، وإعداد جيل من الشابات القادرات على تحمل المسؤولية الوطنية والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وشهدت الزيارة حضور كل من: الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس؛ الدكتورة رشا مهدي، عضوة المجلس؛ الدكتورة أمينة شلبي، مقررة فرع المجلس بالدقهلية؛ الأستاذة نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس؛ الدكتورة شيماء نعيم، المديرة العامة للإدارة العامة للإستراتيجية بالمجلس؛ داليا سعيد، المديرة العامة للسكرتارية التنفيذية ومنسقة برنامجي ريادة الأعمال والتثقيف المالي بالمجلس؛ اداليا حمدي، المديرة العامة للإدارة العامة للفروع بالمجلس؛ وإيزيس محمود، مسؤولة التنمية والتثقيف بالمجلس.

