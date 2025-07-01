طريقة عمل المبكبكة باللحم بالطريقة الأصلية فى خطوات بسيطة
طريقة عمل المبكبكة باللحم، المبكبكة باللحم من الأطباق الليبية البدوية الشهيرة التى أصبح لها شهرة واسعة فى الوطن العربى فى وقتنا الحالى.
وطريقة عمل المبكبكة باللحم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة لمذاقها المميز والشهى.
وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل المبكبكة باللحم.
مكونات عمل المبكبكة باللحم:-
نصف كيلو لحم مقطع مكعبات يفضل لحم الضأن
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون
1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم
3 فصوص ثوم مفروم
2 حبة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
1 حبة فلفل حار (اختياري حسب الرغبة)
1 حبة فلفل رومي مقطع
2 كوب مكرونة صغيرة (مثل المكرونة القواقع أو صدف صغيرة)
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود حسب الرغبة
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)
3 أكواب ماء ساخن أو مرق
رشة شطة (اختياري)
أوراق غار أو عود قرفة (اختياري لإضافة نكهة مميزة)
طريقة عمل المبكبكة باللحم:-
- في قدر عميق على نار متوسطة، ضعي الزيت وسخنيه جيدا.
- أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم وقلبي حتى تظهر رائحته.
- أضيفي مكعبات اللحم وقلبي حتى يتحمر من جميع الجهات ويأخذ لون بني.
- أضيفي مكعبات الطماطم ومعجون الطماطم، وقلبي المزيج جيدا.
- أضيفي الملح، الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، الكركم، القرفة (إن رغبتى)، والشطة، وقلبي المكونات حتى تمتزج جيدا.
- أضيفي الماء الساخن أو المرق حتى يغمر المكونات.
- غطي القدر واتركي اللحم يطهى لمدة 30 إلى 40 دقيقة، أو حتى ينضج تماما.
- عندما ينضج اللحم، أضيفي المكرونة إلى القدر.
- تأكدي أن السائل يغطي المكرونة، وإذا لزم الأمر أضيفي قليلا من الماء.
- اتركي المكرونة تطهى مع اللحم حتى تنضج وتمتص الصلصة، وقلبي من حين لآخر حتى لا تلتصق.
- يجب أن يكون قوام الطبق سميك قليلا وليس كثير المرق.
- قدمي المبكبكة ساخنة في طبق التقديم، ويمكن تزيينها بالقليل من البقدونس المفروم أو شرائح الفلفل.
- يمكن استخدام الدجاج بدل اللحم إذا رغبتى في نسخة أخف.
- البعض يضيف البطاطس أو الجزر مع اللحم لإعطاء مذاق إضافي وقيمة غذائية أعلى.
- يمكنك تعديل درجة حرارة الفلفل حسب رغبتك في الطبق الحار أو المتوسط.
- المبكبكة غنية بالبروتين بفضل وجود اللحم، وهى طبق مشبع وسهل التحضير، حيث يعتبر من الأكلات المتكاملة التي تحتوي على بروتين ونشويات وخضار.
ولعمل المكرونة بالصلصة
مكونات عمل المكرونة بالصلصة:-
مكرونة بيني مسلوقة
5 حبات طماطم كبيرة
1 بصلة
3 فصوص ثوم
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
فلفل حار مجفف
10 أوراق ريحان
1 مكعب سكر
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو
2 ملاعق صغيرة من الملح
طريقة عمل المكرونة بالصلصة:-
- ابشرى الطماطم.
- يقطع البصل إلى قطع صغيرة.
- افرمي الثوم برفق.
- انقعي الفلفل الحار المجفف في الماء الساخن لفترة من الوقت حتي يلين.
- يقطع الفلفل إلى أحجام صغيرة.
- نفرم الريحان.
- نأخذ زيت الزيتون والبصل في قدر متوسطة الحجم ونبدأ بالقلي قليلًا
ثم نضيف الثوم والفلفل.
- في هذه الأثناء أضيفي مكعبات السكر
عندما يذوب السكر أضيفي الطماطم
عندما تبدأ الصلصة في التكاثف أضيفي الريحان.
- ثم أضيفي البهارات والملح إلى الصلصة التي أصبحت كثيفة.
- ترفع المكونات من على النار.
- ثم تضاف المكرونة والصلصة إلى قدر واخلطيها جيدا، ثم تقدم المكرونة ساخنة.
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