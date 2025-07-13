طريقة عمل المبكبكة الليبية فى خطوات بسيطة

طريقة عمل المبكبكة الليبية، المبكبكة من الأكلات الليبية الشهيرة التى انتشرت فى المطبخ العربى خاصة فى مصر، حيث أصبح لها شعبية كبيرة وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل المبكبكة الليبية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى عبارة عن مكرونة بالصلصة واللحم، ولها مذاق مميز ويسهل تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل المبكبكة الليبية.

مكونات عمل المبكبكة الليبية:-

½ كيلو لحم مقطع مكعبات صغيرة

2 كوب مكرونة صغيرة الحجم

2 ثمرة طماطم مبشورة أو مفرومة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مهروس

1 ثمرة فلفل أخضر حار (اختياري)

3 ملاعق زيت نباتي أو زيت زيتون

½ ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار (شطة)

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كمون

1 مكعب مرقة (اختياري)

ملح حسب الرغبة

ماء ساخن أو مرق

بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)

طريقة عمل المبكبكة الليبية:-

في قدر على نار متوسطة، سخني الزيت.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبي حتى تظهر رائحته.

أضيفي اللحم وقلبيه حتى يتغير لونه.

ضعي البهارات (الكركم، الفلفل الأسود، الكمون، الشطة، الملح) وقلبي جيدا حتى تمتزج مع اللحم.

أضيفي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم، وحركي المزيج جيدا.

اتركي الخليط يتسبك على نار هادئة حوالي 10 دقائق.

أضيفي الماء الساخن أو المرق حتى يغمر اللحم.

غطي القدر واتركي المزيج يطهى على نار متوسطة حتى ينضج اللحم (حوالي 30 دقيقة).

عندما ينضج اللحم، أضيفي المكرونة مباشرة إلى المرق.

قلبي جيدا وتأكدي أن السائل يغطي المكرونة بالكاد إذا احتاجت، أضيفي قليلا من الماء الساخن.

اتركيها تطهى حتى تمتص المكرونة المرق وتنضج (حوالي 10–15 دقيقة). قلبي من حين لآخر حتى لا تلتصقعندما تنضج المكرونة ويصبح القوام كثيف نوعا ما، ارفعي القدر عن النار.

قدمي المبكبكة ساخنة، وزينيها بالبقدونس المفروم إن رغبتى.

يمكنكى استخدام الدجاج بدل اللحم، ويطهى في وقت أقصر.

يمكن أيضا تحضير المبكبكة بالخضار فقط إذا كنتى ترغبين في وصفة نباتية.

طريقة عمل المبكبكة

فوائد اللحوم الحمراء للصحة

واللحوم الحمراء، من البروتينات الحيوانية الاتى يحتاجها الجسم لأهميتها لصحة الجسم بشكل عام والعضلات، ومن فوائد اللحوم الحمراء:-

البروتين هو حجر الأساس لبناء العضلات والأنسجة وإصلاحها، وتحتوي اللحوم الحمراء على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ما يجعلها مصدر كامل للبروتين، وهذا مهم للنمو، خاصة عند الأطفال والمراهقين، كما أنه يدعم بناء العضلات والحفاظ عليها لدى البالغين.

الحديد الموجود في اللحوم الحمراء هو من نوع "الهيمي"، والذي يمتص في الجسم بكفاءة أعلى مقارنة بالحديد غير الهيمي الموجود في المصادر النباتية، والحديد ضروري لتكوين الهيموجلوبين في الدم، الذي ينقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، لذلك، فإن تناول اللحوم الحمراء قد يساعد في الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

فيتامين B12 يوجد حصريا في المنتجات الحيوانية، واللحوم الحمراء من أغنى مصادره، وهذا الفيتامين أساسي لصحة الجهاز العصبي، وتكوين خلايا الدم الحمراء، وإنتاج الحمض النووي، ونقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى الإرهاق، وفقر الدم، وحتى مشاكل عصبية.

الزنك ضروري لوظائف المناعة، والتئام الجروح، وانقسام الخلايا، واللحوم الحمراء تمد الجسم بنسبة كبيرة من الاحتياج اليومي للزنك، كما تحتوي أيضا على السيلينيوم، وهو معدن مضاد للأكسدة يساعد في حماية الجسم من التلف الخلوي، ويدعم وظائف الغدة الدرقية.

بفضل محتواها العالي من البروتين، فإن اللحوم الحمراء تساهم في زيادة الإحساس بالشبع وتقليل الشهية، مما قد يساعد في التحكم في الوزن، وبالتالي وجبة تحتوي على كمية مناسبة من اللحوم الحمراء يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة في تناول وجبات خفيفة بين الوجبات.

اللحوم الحمراء غنية بالكرياتين، وهو مركب يساعد على إنتاج الطاقة في العضلات، ويستخدم بشكل واسع في مكملات الرياضيين لتحسين الأداء البدني، خاصة في التمارين عالية الشدة، كما تحتوي على الكارنيتين، الذي يعزز من عملية حرق الدهون داخل الخلايا.

بفضل محتواها من فيتامين B12، الحديد، والزنك، تساهم اللحوم الحمراء في تعزيز وظائف الدماغ، وتحسين التركيز والذاكرة، ونقص هذه العناصر قد يؤدي إلى مشاكل عقلية ونفسية، خاصة عند كبار السن.

عند اختيار أنواع اللحوم قليلة الدهن (مثل لحم البقر الخالي من الدهون أو لحم الغنم الصغير)، فإنها توفر كمية معتدلة من الدهون الصحية، بما في ذلك الدهون المشبعة الضرورية لإنتاج بعض الهرمونات ودعم صحة القلب إذا تم تناولها باعتدال.

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