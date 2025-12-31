الأربعاء 31 ديسمبر 2025
أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة للتذاكر بداية من الغد

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
تبدأ وزارة السياحة والآثار، غدا الخميس، تطبيق الأسعار الجديدة لدخول المتحف المصري بالتحرير، وذلك في إطار قرار وزير السياحة والآثار شريف فتحي بإلغاء تذاكر دخول العرب ومعاملتهم بنفس معاملة الزائرين الأجانب.

الأسعار الجديدة لتذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير 

وأضاف وزارة السياحة والآثار أن الأسعار الجديدة لتذاكر الزيارة ستكون كالتالي: 
• الزائر المصري: 30 جنيها
الطالب 10 جنيهات
• الزائر غير المصري: 550 جنيها
الطالب غير المصري 275 جنيها

وأكدت الوزارة جاهزية المتحف المصري لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم وفق المنظومة الجديدة، لتقديم تجربة ثقافية وتعليمية فريدة وسط كنوز الحضارة المصرية القديمة التي يزخر بها.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أنه يجري تطوير سيناريو العرض المتحفي بالمتحف المصري بالتحرير، مؤكدًا أنه سيقدم تجربة جديدة مع الحفاظ على قيمته التاريخية والمعمارية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن خطة تطويره الجديدة.

استقبال زائري المتحف المصري الكبير 

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير يستقبل يوميًا أكثر من 12 ألف زائر، مشيرا إلي أن  افتتاحه ساهم في زيادة عدد الليالي السياحية في القاهرة.

وأوضح أن المخطط الاستراتيجي العام لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس الدولي حتى منطقة سقارة والتي تشمل منطقة أهرامات الجيزة والمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والتي ستضم فنادق جديدة ومنتجعات ومشروعات ترفيهية وثقافية من شأنها تحويل المنطقة إلى أحد أهم المقاصد العالمية خلال السنوات المقبلة.

