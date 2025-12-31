الأربعاء 31 ديسمبر 2025
حبس سيدتين متهمتين بسرقة حقيبة من محل تجاري في حدائق القبة

أمرت الجهات المختصة، حبس سيدتين بتهمة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما.

 

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سيدتين بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من أحد المحال التجارية بالقاهرة.

 

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بلاغًا من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم؛ بقيام سيدتين بسرقة حقيبتها وبداخلها مبلغ مالي حال تواجدها بالمحل ملكها الكائن بدائرة القسم.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبتي الواقعة (لإحداهما معلومات جنائية - مقيمتين بمحافظتي القاهرة والقليوبية) وبحوزتهما المبلغ المالي المُبلغ بسرقته، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تفاصيل سرقة محل مجوهرات بالدرب الأحمر

وعلى جانب آخر، كانت قد أمرت النيابة العامة بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة محل مشغولات ذهبية بمنطقة الدرب الأحمر، مع سرعة إجراء تحريات المباحث، والتحفظ على المضبوطات، وطلب استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم الآخر الهارب. 

وكان قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من مالك محل مشغولات ذهبية، أفاد فيه باكتشافه سرقة كمية من المشغولات من داخل المحل دون وجود كسر ظاهر بمكان البيع.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن مرتكب الواقعة قام بإحداث كسر أعلى سطح المحل، وتمكن من الدخول عبر فتحة أعلى ماكينة الباب الجرار، مستغلًا خلو المكان من المتواجدين.

وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، تم تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم، حيث تم ضبطه حال اختبائه بمسكن نجل عمه بدائرة مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع متهم آخر، وأرشد عن المشغولات الذهبية المستولى عليها، والتي كانت مخبأة داخل حفرة بذات المنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حبس عنصر إجرامى غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

حبس وغرامة لأستاذ بجامعة بني سويف بقضية تنمر على خريجة من ذوي الهمم

