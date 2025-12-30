الأربعاء 31 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 3 مسجلين خطر بتهمة سرقة أجهزة من محل بلاي ستيشن تحت تهديد السلاح بأكتوبر

ضبط 3 مسجلين خطر
ضبط 3 مسجلين خطر لسرقة أجهزة من محل بلاي ستيشن تحت تهديد الس
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، لاتهامهم بسرقة أجهزة من داخل محل بلاي ستيشن بالقوة وتحت تهديد السلاح بمدينة 6 أكتوبر.


وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مالك محل ألعاب بلاي ستيشن، أفاد فيه بتعرض محله للاقتحام من قبل عدد من الأشخاص، استولوا على أجهزة من داخله تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين.
تفريغ كاميرات وتحديد المتهمين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبسماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، أمكن تحديد هوية مرتكبي السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتبين أن لهم معلومات جنائية، وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة المختص.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

