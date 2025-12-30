الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

العلاج الطبيعي تحذر المواطنين من التعامل مع منتحلة صفة طبيبة

نقابة العلاج الطبيعي
نقابة العلاج الطبيعي
18 حجم الخط
ads

حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع المدعوة  بسنت علي رشدي، بزعم انتحالها صفة "دكتور علاج طبيعي"، والترويج لنفسها على غير الحقيقة، مؤكدة أن ما تقوم به يعد تضليلا للجمهور وانتحال صفة مهنية بالمخالفة للقانون.

ادعت تخرجها من كلية العلاج الطبيعي بجامعة الأهرام  وانضمامها للعمل بجامعة Oxford 

 

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنها استندت إلى تحريات ومخاطبات وبحث دقيق في الوقائع المتداولة بشأن المذكورة، والتي ادعت تخرجها في كلية العلاج الطبيعي بجامعة الأهرام، وعملها بمستشفى 57357، فضلا عن ادعاء انضمامها للعمل بجامعة Oxford، بالإضافة إلى عملها بعدة عيادات تخصصية.

 

وأكد البيان أن النقابة، وبعد الفحص والتقصي، تبين لها عدم صحة هذه البيانات، وأن المدعوة  بسنت علي رشدي قد تم فصلها من جامعة الأهرام الكندية، وتم تحرير محضر ضدها برقم 3862 إداري 6 أكتوبر ثان لسنة 2025، لقيامها بإدخال الغش والتدليس على الجمهور بادعاء قدرتها على الحصول على منح تعليمية من جامعات خاصة بمقابل مادي، بما يعد نصب واحتيال على المواطنين.

مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي

 

وأشارت النقابة، إلى أن ما تقوم به المذكورة يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ويضر بسمعة المهنة وأعضائها، فضلا عن تعريض المواطنين للخطر نتيجة التعامل مع غير المتخصصين.

 

وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعى،  أنها قررت تكليف المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ رسمي إلى النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك مذكرات غلق الأماكن التي تعمل بها المذكورة، حماية للمهنة وصونا لحقوق المرضى والمواطنين.

رئيس جامعة القاهرة: قصر العيني هو الملاذ الآمن للمرضى وتطويره يستهدف تسريع العلاج (فيديو)

تشكيل لجنة لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين تنفيذًا لأحكام القانون

وأكدت النقابة أنها لن تتهاون مع أي محاولات لانتحال الصفة أو الإساءة لمهنة العلاج الطبيعي، مشددة على استمرارها في رصد أي مخالفات مماثلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجراءات قانونية الأهرام الكندية النقابة العامة للعلاج الطبيعي بمستشفى 57357 مهنة العلاج الطبيعي مهنة العلاج النفسى مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مستشفى 57357 نصب واحتيال على المواطنين الغش والتدليس العلاج الطبيعي

مواد متعلقة

الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية خلال 2025

تشكيل لجنة لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين تنفيذًا لأحكام القانون

الصحة: تقديم أكثر من 3.4 مليون خدمة بالمنشآت الطبية بمطروح خلال 2025

الرعاية الصحية: 25.5 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمحافظات إقليم الصعيد

وزير الصحة التركي يزور معهد ناصر لبحث تعزيز التعاون الصحي بين البلدين

خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد 2026

معهد التغذية يحذر: نقص فيتامين د يؤثر في العظام والمزاج وصحة الجسم

الصحة: مقر جديد للمعامل المركزية بمدينة بدر خلال 2026

الأكثر قراءة

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

تطبيع الاعتراف.. ومحاولات خنق مصر نهرًا وبحرًا

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

في اللحظات الأخيرة، وصول محامي رمضان صبحي لجلسة النطق بالحكم في قضية التزوير

عام التقاط الأنفاس!

الجامعة العربية تدعو إلى وقف التصعيد فورا وتغليب لغة الحوار في اليمن

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته بتحسين العلاقات مع الآخرين

إصدارات مجلس حكماء المسلمين في 2025 تعزيز للخطاب الوسطي المستنير

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads