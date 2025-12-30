العلاج الطبيعي تحذر المواطنين من التعامل مع منتحلة صفة طبيبة

18 حجم الخط

حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع المدعوة بسنت علي رشدي، بزعم انتحالها صفة "دكتور علاج طبيعي"، والترويج لنفسها على غير الحقيقة، مؤكدة أن ما تقوم به يعد تضليلا للجمهور وانتحال صفة مهنية بالمخالفة للقانون.

ادعت تخرجها من كلية العلاج الطبيعي بجامعة الأهرام وانضمامها للعمل بجامعة Oxford

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنها استندت إلى تحريات ومخاطبات وبحث دقيق في الوقائع المتداولة بشأن المذكورة، والتي ادعت تخرجها في كلية العلاج الطبيعي بجامعة الأهرام، وعملها بمستشفى 57357، فضلا عن ادعاء انضمامها للعمل بجامعة Oxford، بالإضافة إلى عملها بعدة عيادات تخصصية.

وأكد البيان أن النقابة، وبعد الفحص والتقصي، تبين لها عدم صحة هذه البيانات، وأن المدعوة بسنت علي رشدي قد تم فصلها من جامعة الأهرام الكندية، وتم تحرير محضر ضدها برقم 3862 إداري 6 أكتوبر ثان لسنة 2025، لقيامها بإدخال الغش والتدليس على الجمهور بادعاء قدرتها على الحصول على منح تعليمية من جامعات خاصة بمقابل مادي، بما يعد نصب واحتيال على المواطنين.

مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي

وأشارت النقابة، إلى أن ما تقوم به المذكورة يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ويضر بسمعة المهنة وأعضائها، فضلا عن تعريض المواطنين للخطر نتيجة التعامل مع غير المتخصصين.

وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، أنها قررت تكليف المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ رسمي إلى النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك مذكرات غلق الأماكن التي تعمل بها المذكورة، حماية للمهنة وصونا لحقوق المرضى والمواطنين.

وأكدت النقابة أنها لن تتهاون مع أي محاولات لانتحال الصفة أو الإساءة لمهنة العلاج الطبيعي، مشددة على استمرارها في رصد أي مخالفات مماثلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

