الرعاية الصحية: 25.5 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمحافظات إقليم الصعيد

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حصاد إنجازاتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات إقليم الصعيد (الأقصر وأسوان)، وذلك بنهاية عام 2025.

إقليم جنوب الصعيد شهد تسجيل 2.6 مليون مواطن

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات اقليم جنوب الصعيد شهدت تسجيل نحو 2.6 مليون مواطن حتى الآن، فيما بلغت التكلفة الاستثمارية لاقليم الصعيد أكثر من 25.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين حوالي 40 مليون خدمة طبية وعلاجية، وذلك من خلال 171 منشأة طبية تابعة للهيئة بإقليم الصعيد، منهم قرابة 36 مليون خدمة بمحافظة الأقصر، ثاني المحافظات تطبيقًا للتأمين الصحي الشامل، و4 مليون خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها بمحافظة أسوان، آخر محافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

إجراء 428 ألف عملية وتدخل جراحي من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية بإقليم الصعيد

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى إجراء 428 ألف عملية وتدخل جراحي من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية بإقليم الصعيد، وبنسب نجاح عالمية، منها عمليات فائقة الدقة وتتم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن المواطن لا يتحمل أكثر من 482 جنيه كنسبة مساهمة مهما بلغت تكلفة العملية، فهناك بعض العمليات تتخطى تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة مليون جنيه



وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة أحدثت طفرة نوعية في البنية التحتية الصحية بإقليم الصعيد من خلال توفير أكثر من 1200 سرير بالمستشفيات التابعة للهيئة، تشمل الأسرة الداخلية، وأسرة الرعايات المركزة، وحضانات الأطفال، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان وضمان الوصول إلى خدمات صحية متقدمة.

وأشار إلى أن 40% من إجمالي هذه الأسرة خُصصت لخدمات الرعاية الحرجة، بما في ذلك الحضانات والرعايات المركزة، ما يعكس التزام الهيئة بتقديم رعاية فائقة الجودة للحالات الطارئة وحديثي الولادة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تضع صحة المواطن في قلب أولوياتها، وتسعى لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية بكفاءة واستدامة في مختلف ربوع الجمهورية، خاصةً في صعيد مصر.

واستكمل: قدمت وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بإقليم الصعيدما يقرب من 20 مليون خدمة طب أسرة، وذلك من خلال 155 مركزًا ووحدة لطب الأسرة بالمحافظتين، بالإضافة إلى 3 مليون فحص طبي شامل، لافتًا أن منشآت طب الأسرة هي البوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأضاف: تم اعتماد 162 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية (ISQua).



واختتم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تصريحه مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات الصحية بإقليم الصعيد يُعد ركيزة أساسية للارتقاء بجودة حياة المواطنين ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال ضمان وصول سكان الإقليم إلى خدمات طبية متطورة تُقدم وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

وشدّد على أن الاستثمار في صحة المواطنين هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن ما تحقق من تطورات ملموسة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الصعيد يجسّد التزام الدولة بدمج الإقليم في مسيرة التقدم والنهضة الوطنية.

كما أعرب عن فخره بتجاوز نسبة رضا المنتفعين من خدمات التأمين الصحي الشامل في إقليم الصعيد حاجز الـ 90%، وهي نسبة تعكس ثقة المواطنين ورضاهم عن جودة الخدمات المقدمة، خاصة في محافظة أسوان، رغم كونها من المحافظات النائية والمترامية الأطراف، مؤكدًا أن هذه النسبة تمثل دافعًا قويًا لاستمرار العمل على تحسين وتوسيع نطاق الخدمة بما يضمن استدامتها وعدالتها في مختلف ربوع الجمهورية.

