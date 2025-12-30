الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

الصحة تحذر من الاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي

حذرت وزارة الصحة والسكان من موجة الاعتماد المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاستشارات الطبية، مؤكدة أن هذه التقنيات، مهما بلغت درجة تطورها،  لا يمكن أن تكون بديلًا عن الطبيب المتخصص أو الفحص الإكلينيكي المباشر.

الذكاء الاصطناعي يظل أداة لجمع وتحليل المعلومات فقط


وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الذكاء الاصطناعي يظل أداة لجمع وتحليل المعلومات فقط، وقد يخطئ في تقدير الحالة الصحية، مشيرا إلى ما يعرف بـالهلوسة الرقمية التي قد تنتج توصيات دوائية أو استنتاجات طبية غير دقيقة، تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.


وأضاف عبدالغفار أن الانسياق وراء ما يروج له باعتباره تشخيصًا أسرع وأرخص عبر المنصات الرقمية، لا سيما في حالات الطوارئ والإصابات الحادة، يعد مجازفة غير محسوبة، موضحًا أن الساعات الأولى في التعامل مع الحالة المرضية قد تكون فارقة بين التعافي وحدوث مضاعفات خطيرة.

توفير تكلفة الكشف أو عناء التوجه إلى المستشفى


وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على أن توفير تكلفة الكشف أو عناء التوجه إلى المستشفى لا يمكن أن يعوّض فقدان فرصة التدخل الطبي السليم في التوقيت المناسب، لافتًا إلى أن التكنولوجيا مهما بلغت دقتها  تعجز عن قراءة الأعراض المتشابكة التي لا يدركها إلا طبيب مدرب يمتلك الخبرة والحدس الإكلينيكي.

في جولة مفاجئة، وزير الصحة يبدي استيائه من مستوى الخدمة بمستشفى 6 أكتوبر المركزي

وزير الصحة: نموذج مستشفيات 2026 سيراعي التطور التكنولوجي الكبير


وأكدت وزارة الصحة والسكان إتاحة بدائل آمنة ومكفولة للمواطنين، من خلال منظومة التطبيقات الرسمية التابعة للوزارة، إلى جانب الخط الساخن «105» الذي يربط المواطنين بأطباء متخصصين على مدار الساعة.

الاستشارات الطبية التطور التكنولوجي الدكتور حسام عبدالغفار الطبيب المتخصص الصحة والسكان برامج الذكاء الاصطناعي تطبيقات الذكاء الاصطناعي صحة المواطن وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

