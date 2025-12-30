الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الصحة تكشف تفاصيل واقعة مصابة الطريق الصحراوي وتؤكد: لم تنقل إلى المشرحة

كشفت وزارة الصحة  حقيقة ما نشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من والد إحدى المصابات في حادث على الطريق الصحراوي بمحيط محافظة البحيرة، زعم فيها أن ابنته فقدت الوعي نتيجة الحادث، وتم نقلها إلى مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وإيداعها في ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى، حتى لاحظ أحد الأشخاص حركة غير عادية داخل المشرحة، وتبين أن الجثمان يرتعش، فاكتشف أنها على قيد الحياة، ثم تم نقلها إلى قسم الأشعة.
 

دخلت المريضة المستشفى عبر سيارة إسعاف رقم 2764

 

وقالت وزارة الصحة، إن المريضة دخلت المستشفى عبر سيارة إسعاف رقم 2764، في تمام الساعة 9:37 صباحًا يوم الأحد 21 ديسمبر، موضحة أبرز الإجراءات التي تمت معها وهي كالتالي:

- تم استقبال المصابة في قسم الطوارئ، وكانت درجة الوعي 15/15، ونسبة تشبع الأكسجين 99%، والنبض 90، وضغط الدم 100/80.

- فحصها طبيب الطوارئ، وطلب إجراء أشعة مقطعية على الدماغ والصدر والحوض، وأشعة سونار على البطن، بعد تركيب كانيولا في اليد اليمنى.

- بعد إتمام الأشعة والفحص الإكلينيكي، وعرض المريضة على أخصائي الجراحة العامة، وأخصائي جراحة المخ والأعصاب، وأخصائي جراحة العظام، وأخصائي الأشعة التشخيصية، تأكد استقرار الحالة بناءً على تقارير الأطباء، ونتائج الأشعة، ومتابعة العلامات الحيوية، والتشخيص النهائي الذي أظهر وجود سحجات وكدمات متفرقة بالجسم تستدعي الراحة فقط.

- نقلت المريضة إلى غرفة الملاحظة لحين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادث، ثم غادرت المستشفى في تمام الساعة 1:30 مساءً من نفس اليوم.

في جولة مفاجئة، وزير الصحة يبدي استيائه من مستوى الخدمة بمستشفى 6 أكتوبر المركزي

وزير الصحة: نموذج مستشفيات 2026 سيراعي التطور التكنولوجي الكبير

- أظهرت التقارير الرقابية للوزارة أن اسم الحالة لم يُسجل في كشوف دخول المشرحة يوم الحادث، ولا على مدار 3 أيام قبل وبعد تاريخ الواقعة.

