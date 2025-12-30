أخبار الفن اليوم: 2025 عام المفاجآت في زيجات نجوم الفن.. أسعار تذاكر حفل تامر عاشور وإليسا وتامر حسني.. حلمي عبدالباقي يعلق على قرار إحالته لمجلس تأديب بالمهن الموسيقية

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية العديد من الأحداث الفنية على مدار اليوم، والتي منها:

رغبة في إدخال الفرحة علي قلوب الناس، بهذه الكلمات كشف شقيق الفنان هاني رمزي عن وصية والدته التي رحلت أمس بعد صراع مع المرض





شهد الوسط الفني خلال العام الجاري عدة زيجات مفاجئة أبهرت الجمهور، حيث اقتصر بعضها على الحضور المقربين فقط، وكانت آخر هذه الزيجات الفنانةأروى جودة التي احتفلت الشهر الماضي بزفافها على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست في حفل خاص.

حفلات رأس السنة ، تفصلنا ساعات قليلة عن ليلة رأس السنة لعام 2026، التي تشهد منافسة شرسة بين حفلات النجوم في مصر والوطن العربي.

تشهد أحداث مسلسل عاليا الذى تقدمه الفنانة غادة عبد عبدالرازوق رحلة بحها عن فتاة أو سيدة تستأجر رحمها لزرع البويضات كي تستطيع الإنجاب، ولكن لها بعض المحاولات الفاشلة، ومن المقرر عرض العمل في مسلسلات رمضان 2026.

توفي صباح اليوم الكاتب والروائي الكبير محمد يوسف الغرباوي بعد صراع مع المرض.





لفتت الفنانة الشابة ملك حسن الأنظار، بعد حذف صورها من على حسابها على إنستجرام واستبدالها بصور وفيديوهات جديدة لها بالحجاب، في خطوة حظيت بتفاعل واسع من الجمهور ودعم من الكثيرين وفي مقدمتهم الفنانة داليا البحيري زوجة والدها.





نفى الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، ما تم تداوله بشأن إحالته إلى مجلس التأديب، مؤكدًا أنه لم تُوجَّه إليه أي اتهامات، ولم يتم استدعاؤه أو خضوعه لأي تحقيق من الأساس.





يشهد اليوم الثلاثاء إقامة عزاء المخرج الكبير عمرو بيومي بعد صلاة المغرب في الخامسة والنصف مساء وحتى العاشرة مساء بقاعة مناسبات مسجد الرحمة، بشارع محمد صبري أبو علم بباب اللوق بمنطقة وسط البلد.

