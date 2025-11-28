السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أروى جودة تحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن (فيديو وصور)

أروى جودة
أروى جودة
18 حجم الخط

احتفلت الفنانة أروى جودة بزفافها على جون باتسيت رجل الأعمال الإيطالي، وسط أصدقائها المقربين من الوسط الفني. 

حفل زفاف أروى جودة 

 وحرص عدد من الفنانين على الحضور، وعلى رأسهم: محمود حميدة ولبلبة وجيهان الشماشرجي وياسر جلال وغيرهم.

وكانت  أروى جودة  تصدرت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما نشرت صورًا لها لحظة توثيق عقد الزواج، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قرانى يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره اللّٰه لى".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل زفاف أروي جودة زفاف أروي جودة الفنانة اروي جودة جون باتسيت رجل الأعمال الإيطالي

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي بعد مرور 30 دقيقة

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين مولودية الجزائر وصن داونز بالشوط الأول

وزير الري يعلق على ضربة جزاء الجيش الملكي أمام الأهلي

دوري أبطال إفريقيا، مولودية الجزائر يتعثر بملعبه ويتعادل سلبيا أمام صن داونز

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا السبت

الخلود يهزم الخليج 4-3 ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

في مباراة شهدت أحداث شغب، الأهلي يخطف تعادلا مثيرا من الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا (فيديو وصور)

إصابة تريزيجيه في الرأس بعد إلقاء زجاجات من جماهير الجيش الملكي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على المغادرين من المنافسة، مفاجآت الحلقة الخامسة لبرنامج دولة التلاوة (فيديو)

صوت ملائكي، أداء رائع من المتسابق محمود كمال الدين ببرنامج دولة التلاوة (فيديو)

بصوت صاحبة السعادة، دولة التلاوة يسلط الضوء على مسيرة محمد عبد الوهاب الطنطاوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية