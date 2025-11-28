أروى جودة تحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن (فيديو وصور)

18 حجم الخط

احتفلت الفنانة أروى جودة بزفافها على جون باتسيت رجل الأعمال الإيطالي، وسط أصدقائها المقربين من الوسط الفني.

حفل زفاف أروى جودة

وحرص عدد من الفنانين على الحضور، وعلى رأسهم: محمود حميدة ولبلبة وجيهان الشماشرجي وياسر جلال وغيرهم.

وكانت أروى جودة تصدرت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما نشرت صورًا لها لحظة توثيق عقد الزواج، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قرانى يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره اللّٰه لى".

