اليوم، إقامة عزاء المخرج عمرو بيومي وتشييع جثمان والدة هاني رمزي

18 حجم الخط

يشهد اليوم الثلاثاء إقامة عزاء المخرج الكبير عمرو بيومي بعد صلاة المغرب في الخامسة والنصف مساء وحتى العاشرة مساء بقاعة مناسبات مسجد الرحمة، بشارع محمد صبري أبو علم بباب اللوق بمنطقة وسط البلد.

كما تقام اليوم الثلاثاء صلاة الجنازة على والدة الفنان هاني رمزي في كنيسة أبى سيفين والأنبا مقار بالتجمع الأول الساعة الواحده ظهرًا.

وفاة المخرج عمرو بيومي

وسبق أن أعلن المخرج يسري نصر الله يوم الأحد الماضي عبر حسابه الرسمي على عن وفاة المخرج عمرو بيومي، قائلا: “خبر محزن. رحيل عمرو بيومي”، وشيع جثمان المخرج عمرو بيومي من مسجد النور بالعباسية إلى مثواه الأخير بمقابر 15 مايو.

عمرو بيومي مخرج ومؤلف ولد عام 1962 في الـ 13 من شهر سبتمبر، وحصل على بكالوريوس الإخراج من المعهد العالى للسينما قسم الإخراج عام 1985.

عمل بيومي مخرجا مساعدا فى 15 فيلما روائيا بين عامى 1984 – 1988، ومن أبرزها الأفلام التي عمل فيها مع المخرج القدير على عبد الخالق مثل: "جرى الوحوش"، و"الاغتصاب" و"بئر الخيانة".

كما عمل مديرا عاما لشركة “يونايتد سينماس انترناشونال” فى لندن بين عامى 1991-1994، ثم منسقا فى إحدى شركات الإنتاج فى القاهرة بين عامى 1995-1997.

لعمرو بيومي العديد من الأفلام التسجيلية القصيرة منها "الجسر" و"الشمس لم تشرق غدًا"، "بلد البنات" الذي تم عرضه عام 2008 فى مهرجان القاهرة فى نفس العام الذى تم إخراجه فيه.

ويعد الفيلم الوثائقي “رمسيس راح فين” - آخر أفلام عمرو بيومي - الذي حاز على جائزة مهرجان الإسماعيلية في دورته الواحدة والعشرين في 2019.

وفاة والدة هاني رمزي

وكان شقيق الفنان هاني رمزي قد أعلن أمس الاثنين عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة والدته، وكتب قائلا: الآن انطلقت روح والدتي من الأرض إلى السماء.. في سلام.. بعد جهاد طويل في الألم والمرض.

كما نعى هاني رمزي والدته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث نشر مجموعة من الصور مع والدته وكتب كلمات مؤثرة.

قال هاني رمزي: “أمى سابتنى وراحت السما.. ست الحبايب وروح قلبى وأحن قلب عليا مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاى من بعدك يا أمى الله يرحمك يا أمى وينيح روحك يا حبيبتى”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.