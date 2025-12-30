من منة شلبي إلى مي عز الدين، 2025 عام المفاجآت في زيجات نجوم الفن

18 حجم الخط

شهد الوسط الفني خلال العام الجاري عدة زيجات مفاجئة أبهرت الجمهور، حيث اقتصر بعضها على الحضور المقربين فقط، وكانت آخر هذه الزيجات الفنانةأروى جودة التي احتفلت الشهر الماضي بزفافها على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست في حفل خاص.

كما أعلنت الفنانة مي فاروق في بداية العام عن زفافها على الفنان محمد العمروسي، وسط حضور عدد من نجوم الفن بينهما ميرهان حسين وبسمة، مما أضفى على المناسبة طابعًا احتفاليًا مميزً.

وخلال شهر إبريل لعام 2025، احتفلت الفنانة ليلي أحمد زاهر والمنتج هشام جمال بحفل زفافهما الذى حضره عدد كبير من نجوم الفن، وقدم لها المنتج هشام جمال أغنية خاصة بها خلال الحفل.

وفي بداية العام احتفلت الفنانة رنا رئيس بزفافها، في حفل اقتصر على الأسرة والأصدقاء فقط، وبعض النجوم المقربين منها، واحتفل النجمان فرح الموجي وأحمد جمال بحفل زفافهما خلال العام وحضره مجموعة من المطربين.

مفاجأة مصطفى شعبان للجمهور

وأعلن الفنان مصطفي شعبان عن خبر زواجه من مديرة أعماله هدى الناظر بدون إقامة حفل زفاف.

وخلال شهر مايو احتفلت الفنان أمينة خليل بزفافها على المصور أحمد زعتر.



واحتفل كل من المخرج هادي الباجوري وهايدي خالد بحفل زفاف اقتصر على الأصدقاء، كما احتفلت رانيا يوسف بزواجها من الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال.



وخرجت المخرجة إيناس الدغيدي لتعلن خبر زواجها على أحد رجال الأعمال، والذى كان مفاجاة للوسط الفني كله.



أما النجمتان منة شلبي ومي عز الدين كان خبر زواجها بمثابة صدمة للجمهور وخاصة أن كل منهن كان لها تصريحات قبل إعلان الزواج عن حالتها العاطفية.

زواج منه شلبي ومي عز الدين

وأعلنت منة شلبي زواجها من المنتج أحمد الجنايني في أكتوبر دون إقامة حفل رسمي، بينما أعلنت مي عز الدين عن عقد قرانها على الطبيب أحمد تيمور خلال شهر نوفمبر.

زفاف أحمد حاتم على فتاة من خارج الوسط

وأحتفل الفنان أحمد حاتم بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني داخل قصر محمد علي، بحضور نجوم الفن.

كما احتفلت دارين حداد بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني، بحضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

