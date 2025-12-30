توزيع هدايا بابا نويل، تعرف علي وصية والدة الفنان هاني رمزي قبل رحيلها

18 حجم الخط



رغبة في إدخال الفرحة علي قلوب الناس، بهذه الكلمات كشف شقيق الفنان هاني رمزي عن وصية والدته التي رحلت أمس بعد صراع مع المرض



وقال شقيق هاني رمزي: قالتلي وزعوا هدايا بابا نويل علشان الناس تكون فرحانة بمناسبة الكريسماس مش معقول ندخل السنة ومفيش فرحة.

وفاة والدة هاني رمزي

وكان شقيق الفنان هاني رمزي قد أعلن أمس الاثنين عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة والدته، وكتب قائلا: الآن انطلقت روح والدتي من الأرض إلى السماء.. في سلام.. بعد جهاد طويل في الألم والمرض.

كما نعى هاني رمزي والدته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث نشر مجموعة من الصور مع والدته وكتب كلمات مؤثرة.



قال هاني رمزي: “أمى سابتنى وراحت السما.. ست الحبايب وروح قلبى وأحن قلب عليا مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاى من بعدك يا أمى الله يرحمك يا أمى وينيح روحك يا حبيبتى”.

