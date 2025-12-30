الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
أنغام وأصالة في السعودية وهاني شاكر بلبنان، تعرف على أبرز حفلات رأس السنة

نجوم حفلات العاصمة
نجوم حفلات العاصمة الإدارية ليلة رأس السنة
حفلات رأس السنة ، تفصلنا ساعات قليلة عن ليلة رأس السنة لعام 2026، والتي تشهد منافسة شرسة بين حفلات النجوم في مصر والوطن العربي.

 ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو أبرز 11 حفلة سيتم إقامتها في هذه الليلة المنتظرة.

حفلات رأس السنة 

 تشهد العاصمة الإدارية حفلا ضخما ليلة رأس السنة تجمع بين ثلاثة نجوم، وهم تامر حسني وتامر عاشور وإليسا، وأعلنت الشركة المنظمة عن نفاد تذاكر تلك الحفلات، خاصة أنها في متناول الجميع فقد كانت الدفعة الأولي سعرها 350 جنيها والثانية 500 جنيه.

كما تحتفل أنغام مع الجمهور السعودي ليلة رأس السنة، حيث أنها من المفترض أن تقدم حفلة هناك ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا وأن تتغنى أنغام بباقة من أجمل أغنياتها.

بينما تشهد القاهرة إقامة حفلات متنوعة في عدد  من الفنادق  الكبري لعدد من النجوم، حيث سيقام حفل لصابر الرباعي ولمحمد فؤاد ولرامي عياش.

كما يحيي أحمد سعد حفلا في الشارقة، وهيفاء وهبي وناصيف زيتون في أبو ظبي، بينما يحيي جورج وسوف حفلا مع محمد فضل شاكر في أبو ظبي، كما تحيي نجوي كرم ومروان خوري حفلا أيضا هنا، وتحيي أصالة حفلا مشتركا مع آدم في مدينة العلا بالسعودية، بينما يحيي النجم محمد حماقي حفلا مشتركا مع نانسي عجرم في الأردن، أما الفنان هاني شاكر فيقدم حفلًا في لبنان.

