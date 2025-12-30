الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
مسلسلات رمضان 2026، غادة عبد الرازق تبحث عن تأجير رحم في مسلسل عاليا

تشهد أحداث مسلسل عاليا الذى تقدمه الفنانة غادة عبد عبدالرازق، رحلة بحثها عن فتاة أو سيدة تستأجر رحمها لزرع البويضات كي تستطيع الإنجاب، ومن المقرر عرض العمل في مسلسلات رمضان 2026.
 

وكانت قد علمت فيتو أن الشركة المنتجة لمسلسل عاليا، وصلت لاتفاق مع الفنانة غادة عبد الرازق على المقابل المادي، وحصلت على دفعة أولى من قيمة المبلغ المالي كي تستأنف العمل.

 

وفي وقت سابق كانت قد اعتذرت الفنانة غادة عبد الرازق عن المشاركة في مسلسلها الجديد «عاليا»، وكان هناك تفاوض معها، وكان سبب الاعتذار يعود إلى خلافات تعاقدية مع الشركة المنتجة، تتعلق بالأجر.

 

أبطال وصناع مسلسل «عاليا»

مسلسل «عاليا» من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد حسن، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم صبري فواز، نبيل عيسى، بسنت شوقي، وعمرو عابد.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية عاليا التي تتورط في محاولة قتل زوجها ضمن سياق درامي مشوق، وتسعى خلال الأحداث لإثبات براءتها، وسط مفاجآت متعددة تكشفها الحلقات تباعًا.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

يُذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها غادة عبد الرازق كان مسلسل «شباب امرأة»، وشارك في بطولته كل من محمود حافظ، يوسف عمر، أحمد فتحي، جوري بكر، محمد محمود، وداليا شوقي، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب، وهو من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك. 

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

