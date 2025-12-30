الفنانة الشابة ملك حسن تتصدر التريند، ما القصة؟

18 حجم الخط

لفتت الفنانة الشابة ملك حسن الأنظار، بعد حذف صورها من على حسابها على إنستجرام واستبدالها بصور وفيديوهات جديدة لها بالحجاب، في خطوة حظيت بتفاعل واسع من الجمهور ودعم من الكثيرين وفي مقدمتهم الفنانة داليا البحيري زوجة والدها.

وملك هي ابنة رجل الأعمال حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري، ومنذ نعومة أظفارها استطاعت جذب الأنظار، حيث أنها بدأت مشوارها الفني مبكرًا، إذ شاركت وهي طفلة في عدد من الأعمال الفنية، من بينها مسلسل دنيا جديدة ومسلسل أريد رجلًا بجزئيه عام 2015.

تعرف الجمهور عليها أكثر مع مشاركتها في مسلسل زي الشمس عام 2019، حيث قدمت شخصية كارما، ابنة الفنانة ريهام عبد الغفور ضمن الأحداث، ولقد كان الدور محطة مهمة، كما شاركت ملك حسن مؤخرًا في عملين في رمضان 2025 وهما حسبة عمري ومنتهي الصلاحية.

مسلسل منتهي الصلاحية

وتدور أحداث مسلسل منتهي الصلاحية في إطار اجتماعي مُثير ويرصد العالم الخفي للمراهنات التي بدأت تنتشر بين قطاعات من الشباب وأفسدت حياة الكثيرين.

صالح الشاب الطموح الذي يُسجن ظُلم لتتغير حياته من موظف مرموق إلى شخص آخر يفقد وظيفته وأسرته ويندفع في عالم المراهنات، وتغوص الأحداث تدريحيًا لنكتشف هذا العالم الخفي والغامض.

مسلسل "منتهي الصلاحية" من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

