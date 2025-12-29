إحالة حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد إلى مجلس تأديب نقابة المهن الموسيقية

18 حجم الخط

أحيل الفنان حلمي عبد الباقي وكيل نقابة الموسيقيين، وأحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة، إلى مجلس التأديب، على خلفية أزمتهما مع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقين.

وكشف مصدر من داخل نقابة الموسيقيين، أن القرار قد صدر وصدق عليه النقيب، إلا أنه لم يتم إبلاغ حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد بشكل رسمي حتى الآن.

أزمة حلمي عبد الباقي

من جانب آخر، كان الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية قال: إنه تفاجأ أثناء تواجده بالنقابة بتحويله للتحقيق من الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.

وأضاف خلال بث مباشر على صفحته عبر فيس بوك: إنه كان صادقا في كل كلمة خرجت منه في البث المباشر السابق، والذي افتعل الأزمة بينه وبين مصطفي كامل نقيب الموسيقيين.

وتابع: قلت للنقيب العام يحط إيده على المصحف ويقول إني كنت بكدب، أنا كنت بدافع عن نفسي وعن كرامتي اللي اتبهدلت، الجمعية العمومية هي اللي تقول أفضل ولا أمشي، لكن التحقيق والشطب ده ظلم.

وأختتم بقوله: أنا عندي إثبات لكل كلمة أنا قلتلها، وأنا متمسك بحقي ومكمل للآخر، أنا مش طمعان في غير أني أثبت براءتي من كل حاجة اتقالت عليا.

