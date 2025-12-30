الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

وفاة الروائي محمد يوسف الغرباوي

محمد يوسف الغرباوي،
محمد يوسف الغرباوي، فيتو
توفي صباح اليوم الكاتب والروائي الكبير محمد يوسف الغرباوي بعد صراع مع المرض.

وفاة الكاتب محمد يوسف الغرباوي

وأعلن خبر الوفاة صديقه الباحث فى مجال التنمية الثقافية مصطفي الطيب، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون. الأستاذ محمد يوسف الغرباوي في ذمة الله!”

وتابع الطيب معلنًا عن مكان الجنازة والدفنة، قائلًا: “الصلاة بعد العصر في مسجد الشرطة بمدينة ٦ أكتوبر والدفن بمدافن المهندسين - مدينة نصر”.

الروائي محمد يوسف الغرباوي

محمد يوسف الغرباوي كاتب وروائي وقاص  من مواليد حي العجوزة بالقاهرة، تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1976 في تخصص الهندسة المدنية، درس تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب مدير التخطيط الإقليمي وإدارة المشروعات بالشرق الأوسط في إحدى كبرى الشركات الألمانية العاملة في مجال الأدوية.

وصدرت مجموعته القصصية الأولى "ظل بلا إنسان" عام 2018 عن مكتبة الآداب، وفي أبريل 2021 صدرت الطبعة الأولى من روايته "متاهة العابد" عن منشورات إيبييدي، والتي ترشحت ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب بالتزامن مع صدور طبعتها الثانية. 

وفاة الكاتب محمد يوسف الغرباوي

