إحالة أوراق قاتل زوجته بكرموز إلى مفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة أوراق المتهم «م.ر.ع» إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، تمهيدًا للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل زوجته «ر.ال.ع» بدائرة قسم شرطة كرموز.

جنايات الإسكندرية: جريمة أسرية انتهت بالطعن حتى الموت

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق الصيرفي، شريف جبر، عمر سليم، وبحضور المستشار أحمد راجح رئيس النيابة الكلية،

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم9482 لسنة 2025 جنايات كرموز، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة كرموز، يفيد قيام المتهم بالتعدي على زوجته مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها ربة منزل، وأنجبت من المتهم طفلين، وأن خلافات زوجية حادة نشبت بينهما على مدار فترة طويلة، عقب تدهور الحالة المعيشية للمتهم وتوقفه عن الإنفاق على أسرته لما يقرب من عامين، الأمر الذي دفع الزوجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقها في النفقة ونفقة الصغار.

وأضافت التحقيقات أن المتهم دأب على تهديد زوجته لإجبارها على التنازل عن حقوقها القانونية وحصتها في الوحدة السكنية محل إقامتها، وفي يوم الواقعة توجه إلى مسكنها ليلًا، وكسر باب الشقة، ثم اعتدى عليها بسلاح أبيض «سكين»، مسددًا لها عدة طعنات قاتلة أودت بحياتها في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، قبل أن تحيل المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي قبل إصدار الحكم النهائي.

