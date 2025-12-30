جهود مكثفة للبحث عن رضيع ألقاه شاب مهتز نفسيا بالبحر الصغير بالدقهلية

18 حجم الخط

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها، للبحث عن رضيع ألقاه شاب مهتز نفسيا في مياه ترعة البحر الصغير في الدقهلية.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد قيام مهتز نفسيا بإلقاء طفل رضيع في مياه البحر الصغير، بميزانية ميت عاصم بدائرة مركز منية النصر.

وكان شاب يدعى أحمد إبراهيم سليمان، 22 سنة قام بإلقاء طفل رضيع في مياه البحر الصغير، بميزانية ميت عاصم بدائرة مركز منية النصر .

حيث تسلل الشاب إلى المنزل المجاور له، وقام بالدخول إلى غرفة الطفل الرضيع الذي يبلغ عمره 14 يوما أثناء نوم الأسرة، ثم توجه به إلى ترعة البحر الصغير، وقام بإلقائه في المياه، وجار البحث عن الطفل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص في ربع نقل، أمام قرية الرزقه طريق جمصة المنصورة في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة ميكروباص في سيارة ربع نقل، أمام قرية الرزقه طريق جمصة المنصورة.

سيارات إسعاف لنقل المصابين



علي الفور انتقلت قوة أمنية وهرعت سيارتا اسعاف الى موقع الحادث أمام قرية الرزقة طريق جمصة المنصورة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي بلقاس المركزي.

وكشف مصدر طبي في مستشفي بلقاس المركزي عن استقبال 4 مصابين جراء حادث التصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل علي طريق جمصة.

وتبين أن المصابين هم ريهام ح م 46 سنة من العيادية شربين مصابة باشتباه كسر بالركبة اليسرى، عماد ي ح 42 سنة من دميانة مركز بلقاس مصابا باشتباه كسر بالساعد الايمن

واشتباه كسر بالساق اليمنى.

كما أصيبت دينا ع م 20 سنة مقيمة في نبروه مصابة باشتباه كسر بالساق اليمني، ونادية ع ج 17 سنة مقيمة بطلخا ومصابة بكسر بالساق اليسرى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

