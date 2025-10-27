الإثنين 27 أكتوبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على طريق جمصة المنصورة

نقل مصابين، فيتو
نقل مصابين، فيتو

أصيب 6 أشخاص، في حادث انقلاب تروسيكل على طريق جمصة المنصورة في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على طريق جمصة المنصورة.


على الفور انتقلت قوة أمنية و3 سيارات إلي موقع الحادث  وتبين إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى جمصة.

وكشف مصدر طبي عن استقبال 6 مصابين وهم ياسمين محمد محمد العزازي  26 سنة ومقيم  الوسطاني مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، حسناء السيد طاهر بكير 38 سنة مقيمة الوسطاني، مروه سعد عبده صابر 38 سنة ، ومقيمة الوسطاني.

 

كما أصيبت نسمه السيد طاهر بكير 35 سنة ومقيمة بالوسطاني، ويارا محمد محمد 28 سنة، مقيمة  الركابية، ووحيد سامح مسعد محمد 15 سنة ومقيم الوسطاني. 

وجرى نقل المصابين لمستشفى جمصة المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

