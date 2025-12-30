تصعيد عمار ياسر، تفاصيل مران الزمالك اليوم تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف

18 حجم الخط

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الروؤف على بعض الجوانب الفنية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في كأس عاصمة مصر.

تفاصيل مران الزمالك



وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض بعض الجوانب الخططية، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

وقام الجهاز الفني للفريق بتصعيد عمار ياسر لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2005 بالنادي، للمشاركة في مران اليوم لتعويض النقص العددي في صفوف الفريق في ظل غياب اللاعبين الدوليين، والإصابات التي يعاني منها بعض اللاعبين في الفترة الحالية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة بالأمس عقب الفوز على بلدية المحلة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.



وألغي مران نادي الزمالك أمس الاثنين، بعد الأزمات التي يمر بها الفريق والاتجاه لرحيل احمد عبد الرؤوف من قيادة الفريق.

ويستأنف نادي الزمالك تدريباته اليوم ويقود المران احمد عبد الرؤوف حتى يتم إعلان قرارا رسميا برحيله عن قيادة الزمالك.

وفاز نادي الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد في مباراة دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

فيما أصبح طارق مصطفى، المدير الفني السابق لفريق أهلي بنغازي الليبي، أقرب وأبرز المرشحين لتولي تدريب الزمالك، في الفترة المقبلة، في حال رحيل أحمد عبد الرؤوف عن قيادة الفريق.

