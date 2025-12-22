الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل على طريق المنصورة بالدقهلية

18 حجم الخط

حصلت “فيتو” على الصور الأولى لحادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق المنصورة جمصة بين قريتي الوزير وجميانة ونتج عن الحادث إصابة 13 شخصا ومصرع طفلة.

الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص ونقل على طريق جمصة

أصيب 13 شخصا في حادث تصادم على طريق المنصورة جمصة الطريق الدولي الساحلي في محافظة الدقهلية، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخرين نقل بين قريتي وزير وجميانة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل علي طريق المنصورة جمصة.

5 سيارات للتعامل مع حادث طريق جمصة

علي الفور انتقلت قوة أمنية و5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين تصادم سيارة ميكروباص وآخرين نقل ووقوع 13 شخصا مصابين جرى نقلهم لـمستشفى بلقاس المركزي.

أسماء المصابين وتفاصيل إصابة كل منهم:

وكشف مصدر طبي استقبال المصابين جراء الحادث وهم:

١- أحمد "ال ال ال" 38 سنة بقرية منشية نصر شربين صاحب محل كماليات ومصاب بجرح بالرأس.

٢- "سارة ع ز ا" 28 سنة ربة منزل مقيمة بمنشية ناصر شربين ومصابة بجرح قطعي بالوجه.



3ـ "محمد ط ح ع" 19 سنة مقيم بعزبة المكنة بلقاس طالب ومصاب بكسر بالقدم اليمنى

4ـ "أحمد ن ش خ" 40 سنة محاسب بشركة مقيم بسمنود الغربية ومصاب بجرح قطعي بالرأس وكدمات بالصدر.

5- "محمد ا ح ال" 22 سنة مقيم بالمنصورة طالب ومصاب بجرح بالرأس

6 “ ماجدة ال ال” 43 سنة مقيم شها المنصورة ربة منزل ومصابة بجرح بالرأس

7 -"حمزة م ح" 3 سنوات طفل ومصاب بجرح بالرأس

8- أيمن بدر السن 27 سنة مقيم بالبحيرة طالب ومصاب بجرح بالوجه

9- أمنية عبد الحليم كمال 23 سنة مقيمة بعزبة المكنة بلقاس آنسة مصابة بكدمات بالجسم.

10- محمد صابر فوزي حسن 43 سنة مقيم عامل القاهرة كلمات بالجسم.

11- محمود فتحي محمد 32 سنة مهندس مقيم القاهرة مصاب بكدمات بالجسم

12- أحمد فتحي محمد 32 سنة مصاب بكدمات في الصدر.

13- فارس بهاء النشار 21 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسد.

والجميع تحت الفحص الطبي بالاستقبال.

بينما لقيت “سدرة ا ال” ثلاث سنوات طفلة مصرعها متأثرة بإصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

