مصرع شخص دهسته سيارة نقل على طريق الطاهري - منية النصر في الدقهلية

لقي أربعيني مصرعه في  حادث موتوسيكل مع سيارة نقل ثقيل على طريق الطاهرى - منية النصر بمحافظة الدقهلية. 

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع أربعيني، مستقلا دراجة نارية صدمته سيارة نقل ثقيل علي طريق الطاهري - منية النصر بالدقهلية. 

الضحية عامل من أبناء منشأة عبد الرحمن بدكرنس 

علي الفور انتقلت قوة أمنية، وتبين مصرع إبراهيم السيد إبراهيم القصبى(سائق الموتوسيكل) 40 سنة  ومقيم منشاة عبد الرحمن، دكرنس، عامل، علي طريق الطاهري - منية النصر. 

وكشف مصدر طبي بـ مستشفي منية النصر عن استقبال جثة المواطن، وتم وضعها بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

