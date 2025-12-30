التنمية الثقافية يتوسع في إنشاء أفرع لمدرسة خضير البورسعيدي داخل وخارج مصر

18 حجم الخط

في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى صون التراث الإنساني غير المادي ودعم الفنون التراثية، وقّع قطاع صندوق التنمية الثقافية بروتوكول تعاون مع جمعية خير بلدنا للتنمية المستدامة، يستهدف إنشاء أفرع جديدة لمدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

وقّع البروتوكول المهندس حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، ونيفين رأفت، رئيس مجلس إدارة جمعية خير بلدنا للتنمية المستدامة، حيث تتولى الجمعية دعم وتمويل إنشاء الفروع الجديدة للمدرسة، وفقًا لبنود البروتوكول الموقع بين الطرفين.

وأكد المعماري حمدي السطوحي أن هذا التعاون يأتي في سياق دور وزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، في الحفاظ على الفنون الأصيلة وتعزيز حضورها داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن فن الخط العربي يُعد أحد أبرز مكونات التراث الإنساني غير المادي، ويحمل قيمة جمالية وثقافية تعكس عمق الهوية المصرية.

وأوضح أن الصندوق يعمل على إتاحة التعليم والتدريب المتخصص في هذا المجال من خلال شراكات فعّالة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في الوصول إلى محافظات جديدة، ويدعم التوجه نحو نشر هذا الفن داخل مصر وخارجها.

ويأتي البروتوكول في ضوء حرص وزارة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية على إعداد أجيال جديدة من الفنانين المتخصصين في فنون الخط العربي والزخرفة، عبر برامج تعليمية وتدريبية منظمة، تضمن استمرارية هذا الفن ونقل خبراته المتراكمة.

ومن المقرر افتتاح أول فرع جديد للمدرسة خلال العام الجاري بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بدعم وتمويل من جمعية خير بلدنا للتنمية المستدامة، تنفيذًا لما نص عليه البروتوكول الموقع.

وشهد مراسم التوقيع حضور كل من:

وليد الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الإبداع الفني بقطاع صندوق التنمية الثقافية، ممدوح حسن عودة، المشرف على مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة بالقاهرة والمحافظات.

ومن جانب جمعية خير بلدنا للتنمية المستدامة، نيفين محمد رأفت سليمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية، ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بطنطا، والدكتورة نشوى زكي حبيب، الأمين العام للجمعية، وأستاذة بكلية الآداب – جامعة طنطا، وزينب بهي الدين شتا، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالجمعية، والمهندس محمد عبد الظاهر زكي، عضو مجلس الإدارة المفوض بالإشراف على مشروعات الجمعية، وعبد العزيز سعيد، عضو مجلس إدارة جمعية خير بلدنا، والمدير التنفيذي لجمعية رسالة بطنطا.

