بعد طردها من NewJeans، شركة ADOR تقاضي دانيال وتطالب بـ 33 مليون دولار تعويضا

أفادت تقارير صحفية كورية اليوم، الثلاثاء، أن شركة “ADOR” التابعة لHYBE، الوكالة المسؤولة عن فرقة الكيبوب “NewJeans"، قد رفعت دعوى قضائية تطالب فيها بتعويضات ضخمة تصل قيمتها إلى نحو 43 مليار وون كوري أو ما يعادل حوالى 33 مليون دولار، ضد العضوة السابقة دانيال وعائلتها، بالإضافة إلى المديرة التنفيذية السابقة للشركة "مين هي جين".

تفاصيل الدعوى القضائية ضد دانيال

ووفقا لما نقلته وكالة "نيوسيس" للأنباء، فقد تمت إحالة قضية التعويضات والعقوبات الجزائية إلى الدائرة المدنية رقم 31 بمحكمة سول المركزية، برئاسة القاضي "نام إن سو". وحتى اللحظة، لم يتم تحديد موعد الجلسة الأولى للنظر في القضية التي أثارت ضجة واسعة في أوساط صناعة الترفيه.

تطورات عقود عضوات فرقة NewJeans

جاء هذا التصعيد القانوني بعد أن كشفت شركة "أدور" في بيان رسمي يوم أمس، الاثنين، عن مستجدات المفاوضات مع عضوات الفرقة حيث قررت عودة هاني إلى الوكالة احترامًا لقرار المحكمة الأخير، بينما لا تزال مينجي في محادثات جارية للوصول إلى حل.

وأعلنت الشركة ان العضوة دانيال قد تم إخطارها رسميًا بفسخ عقدها الحصري.

وأوضح مسئول في شركة "أدور" أن قرار فسخ عقد "دانيال" جاء نتيجة لارتكابها مخالفات صريحة لبنود العقد الحصري، شملت إبرام عقود تتعارض مع التزاماتها مع الشركة، وممارسة أنشطة ترفيهية مستقلة دون إذن، بالإضافة للإضرار بسمعة ومصداقية الوكالة وفرقة "نيوجينز".

وأكدت الشركة أنها طالبت بتصحيح هذه التجاوزات خلال مهلة محددة، إلا أن "دانيال" لم تستجب، مما أدى لفسخ العقد ومقاضاتها.

بينما يطالب الادعاء الأولي بمبلغ 43 مليار وون كتعويض عن الأضرار، تشير توقعات خبراء القانون إلى أن العقوبات الجزائية (Penalty) وحدها قد تتجاوز 100 مليار وون. وفي هذا الصدد، ذكر مصدر من الشركة أن القيمة الدقيقة للتعويضات سيتم تحديدها بناءً على الصيغة الحسابية المنصوص عليها مسبقا في العقد الحصري.

نزاع فرقة نيوجينز مع شركة HYBE

تعود جذور الأزمة إلى نوفمبر الماضي، عندما أعلنت عضوات "نيوجينز" فسخ عقودهن مع "HYBE" بعد رفض الشركة مطلبهن بإعادة "مين هي جين" لمنصبها.

وردا على ذلك، رفعت الشركة دعوى لتأكيد صحة العقود، وهو ما أيدته المحكمة في أكتوبر الماضي بإصدار حكم يقضي بأن العقود الحصرية لا تزال سارية وقانونية.

