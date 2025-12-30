ضبط عامل متهم بإطلاق أعيرة نارية احتفالًا بنتيجة انتخابات النواب بسوهاج

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عامل بإطلاق أعيرة نارية احتفالًا بنتيجة انتخابات النواب بسوهاج.

جاء ذلك في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لمقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التحقق من مقطع يظهر قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء بمحافظة سوهاج.

تحديد وضبط المتهم

وتمكنت القوات من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة (بندقية آلية).

وبمواجهته اعترف بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على السلاح الناري، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.