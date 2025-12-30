الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط عامل متهم بإطلاق أعيرة نارية احتفالًا بنتيجة انتخابات النواب بسوهاج

ضبط عامل بإطلاق أعيرة
ضبط عامل بإطلاق أعيرة نارية احتفالًا بنتيجة انتخابات النواب
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عامل بإطلاق أعيرة نارية احتفالًا بنتيجة انتخابات النواب بسوهاج.

جاء ذلك في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لمقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التحقق من مقطع يظهر قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء بمحافظة سوهاج.

تحديد وضبط المتهم

وتمكنت القوات من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة (بندقية آلية). 

وبمواجهته اعترف بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على السلاح الناري، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

سوهاج انتخابات النواب أعيرة نارية ضبط المتهم وزارة الداخلية مركز شرطة العسيرات السلاح الناري مقاطع الفيديو المتداولة التحقيقات الجنائية الامن العام

