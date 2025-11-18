طريقة عمل مكرونة دايت، وصفة مشبعة ولذيذة

18 حجم الخط

المكرونة من أكثر الأطعمة التي تحبها النساء، ولكن كثيرًا ما يتم تجنبها عند اتباع أنظمة الرجيم خوفًا من السعرات الحرارية أو زيادة الوزن.





ومع ذلك، يمكن تحضير مكرونة دايت بشكل صحي ولذيذ ومشبّع بدون أي حرمان، فقط من خلال بعض التعديلات الذكية في طريقة التحضير واختيار المكونات المناسبة.



في هذا التقرير نقدم لكِ وصفة متكاملة وخفيفة تساعدك على الاستمتاع بالمكرونة دون الشعور بالذنب.



لماذا يمكن تناول المكرونة أثناء الرجيم؟

المكرونة ليست عدو الرجيم كما يظن البعض، فالكميات المتوازنة والطريقة الصحية في الطهي تجعلها مناسبة جدًا لخسارة الوزن. عند اختيار مكرونة من القمح الكامل أو مكرونة الشوفان أو مكرونة البقوليات، تحصلين على ألياف عالية تساعد على الشبع لفترة طويلة، وتحافظ على مستوى السكر في الدم، وتمنع الجوع المفاجئ. كما أن تناول المكرونة مع البروتين والخضروات يجعلها وجبة متوازنة تسهّل الالتزام بالنظام الغذائي دون حرمان.



المكونات المطلوبة لتحضير مكرونة دايت

المكونات الأساسية:

كوب ونصف من المكرونة الكاملة أو مكرونة الشوفان.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

كوب كوسة مقطعة شرائح.

كوب فلفل ألوان شرائح.

نصف كوب طماطم شيري.

بصلة صغيرة مقطعة شرائح.

فص ثوم مهروس.

نصف كوب مشروم طازج (اختياري).

150 جرام من صدور الدجاج المشوي أو التونة بدون زيت (اختياري).

رشة ملح وفلفل أسود.

رشة زعتر أو ريحان مجفف.

ليمونة.

مكونات الصوص الدايت:

نصف كوب زبادي منزوع الدسم.

ملعقة صغيرة مستردة.

رشة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

رشة فلفل أسود.

مكونات المكرونة الدايت

طريقة التحضير خطوة بخطوة

الخطوة الأولى: سلق المكرونة

اسلقي المكرونة في ماء مغلي مضاف إليه رشة ملح فقط، بدون أي زيت. المكرونة الكاملة تحتاج وقتًا أطول قليلًا عن العادية، لذلك راقبيها حتى تنضج دون أن تتطرى أكثر من اللازم. بعد السلق، صفيها جيدًا واتركيها جانبًا.

الخطوة الثانية: تجهيز الخضروات

في طاسة غير لاصقة، ضعي ملعقة زيت الزيتون، ثم أضيفي البصل والثوم وقلّبيهم حتى يصفرّ اللون. بعدها أضيفي الفلفل الألوان والكوسة والمشروم وقلّبي لمدة 5 دقائق فقط حتى تصبح الخضروات نصف ناضجة ومقرمشة. أضيفي الطماطم الشيري في النهاية لأنها تنضج بسرعة.

الخطوة الثالثة: إضافة البروتين (اختياري لكنه مفيد للرجيم)

إذا كنتِ ترغبين في وجبة مشبعة أكثر، أضيفي الدجاج المشوي المقطع شرائح، أو التونة مصفاة جيدًا من الزيت. البروتين يعزز الشبع ويقلل الرغبة في تناول وجبة أخرى.

الخطوة الرابعة: تحضير الصوص الدايت

في وعاء صغير اخلطي الزبادي مع المستردة وعصير الليمون والثوم البودر والفلفل الأسود. هذا الصوص منخفض السعرات ومذاقه لذيذ ويعطي قوامًا كريميًا للمكرونة بدون استخدام كريمة أو جبن دسمة.

الخطوة الخامسة: دمج المكونات

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الخضار وقلّبي جيدًا، ثم أضيفي الصوص وقلبي مرة أخرى على نار هادئة لمدة دقيقة فقط حتى تتجانس النكهات. رشي الزعتر أو الريحان في النهاية.

أهم فوائد هذه الوصفة أثناء الرجيم

سعرات حرارية أقل بسبب استخدام المكرونة الكاملة وصوص الزبادي.

غنية بالألياف التي تمنح إحساسًا بالشبع لساعات.

تعزز الهضم بفضل الخضروات.

متوازنة غذائيًا لاحتوائها على كربوهيدرات وبروتين وخضار.

تشبع بدون تخزين دهون لأن نسبة الدهون فيها قليلة جدًا.

مناسبة للغداء أو العشاء.

نصائح لنجاح مكرونة الدايت

تجنبي الزيوت الكثيرة واكتفي بملعقة واحدة فقط.

لا تستخدمي الجبن الكاملة الدسم.

يمكن إضافة ملعقة جبن قريش أو ريكوتا في النهاية لمذاق غني بدون سعرات عالية.

لو كنتِ في مرحلة نزول وزن سريع، قللي كمية المكرونة وزودي الخضروات.

مكرونة الدايت ليست مجرد بديل صحي، بل هي وصفة لذيذة ومشبعة تساعدك على الاستمتاع بالطعام دون الشعور بالحرمان. ومع الاعتماد على المكونات الصحيحة والصوص المناسب، يمكنكِ تحضير وجبة مميزة وسريعة ومناسبة للرجيم في أي وقت.

