طريقة عمل سناكس المكرونة فى خطوات بسيطة

طريقة عمل سناكس المكرونة، سناكس المكرونة المقرمش من الوجبات الخفيفة السريعة التي انتشرت مؤخرا، لما تتميز به من طعم شهي وقرمشة رائعة بالإضافة إلى سهولة تحضيرها وتكلفتها البسيطة، ويمكن تقديمها للأطفال، أو بجانب مشاهدة التلفاز، أو كبديل صحي نسبيا عن الشيبسي الجاهز عند تحضيرها في المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل سناكس المكرونة.

مكونات عمل سناكس المكرونة:-

2 كوب مكرونة صغيرة (كوع، فيونكة، أو أقلام قصيرة)

ماء للسلق

ملح حسب الرغبة

للتتبيل (اختياري حسب الذوق)

بابريكا

ثوم بودر

بصل بودر

فلفل أسود

كمون

كاري أو شطة اختياري

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة نشا للقرمشة

للقلي

زيت غزير

طريقة عمل سناكس المكرونة

طريقة عمل سناكس المكرونة:-

تسلق المكرونة في ماء مغلي مع رشة ملح حتى تنضج نصف نضج فقط، ثم تصفى جيدا من الماء.

تفرد المكرونة على فوطة نظيفة أو مناديل مطبخ وتترك حتى تجف تماما، وهذه خطوة مهمة لنجاح القرمشة.

تتبيل المكرونة

تتبيل المكرونة في وعاء، تخلط المكرونة مع النشا وجميع التوابل حتى تتغلف جيدا.

يسخن الزيت جيدا، ثم تقلى المكرونة على دفعات حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

ترفع من الزيت وتوضع على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

ويمكن عملها في الفرن، بعد سلق وتجفيف المكرونة، تخلط بملعقتين زيت فقط والتوابل.

ترص في صينية مبطنة بورق زبدة.

تدخل فرن ساخن على 180 درجة لمدة 25 إلى 30 دقيقة مع التقليب حتى تصبح المقرمشة.

ويمكن عملها في القلاية الهوائية، تخلط المكرونة المسلوقة والمجففة مع القليل من الزيت والتوابل.

توضع في القلاية الهوائية على 180 درجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة مع الرج من حين لآخر.

يمكن وضع التوابل حسب الرغبة.

