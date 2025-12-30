أستاذ علوم سياسية: قضية علاء عبد الفتاح تؤكد أن الأمن القومي خط أحمر بكل الدول

18 حجم الخط

قال اللواء رضا فرحات،أستاذ العلوم السياسية، ونائب رئيس حزب المؤتمر: إن الحملة التي تشهدها بريطانيا ضد علاء عبد الفتاح، والمطالِبة بترحيله وإسقاط الجنسية البريطانية عنه، بعد أيام معدودة من وصوله إلى لندن عقب العفو الرئاسي، تكشف حقيقة الدور الذي لعبه منذ البداية، وتؤكد أن مواقفه لم تكن يوما في صالح الدولة المصرية، بل كانت قائمة على التحريض والتصعيد ومحاولة تصدير صورة سلبية عن مصر في الخارج.

علاء عبد الفتاح لم يكن معارضا سياسيا بالمعنى الوطني

وأوضح فرحات أن علاء عبد الفتاح لم يكن معارضا سياسيا بالمعنى الوطني، وإنما تبنى خطابا عدائيا ضد مؤسسات الدولة المصرية، وسعى باستمرار إلى استدعاء ضغوط خارجية والترويج لروايات مغلوطة، وهو ما ظهر جليا في تغريداته الأخيرة التي احتوت على دعوات للعنف وخطاب تحريضي، الأمر الذي دفع قطاعات واسعة داخل بريطانيا نفسها إلى التحرك ضده والمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة.

ما يحدث في بريطانيا يفضح زيف الشعارات التي طالما رفعها علاء عبد الفتاح وأنصاره

وأكد أن ما يحدث في بريطانيا يفضح زيف الشعارات التي طالما رفعها علاء عبد الفتاح وأنصاره حول “حرية التعبير”، حيث إن نفس الخطاب الذي كان يستخدم لمهاجمة مصر، لم يقبل داخل دولة غربية كبرى عندما مس أمنها واستقرارها، وهو ما يؤكد أن المشكلة لم تكن يوما في القوانين المصرية، بل في طبيعة الخطاب المتطرف الذي يتبناه هذا التيار.

المطالبات بإسقاط الجنسية البريطانية دليل على أن الغرب لا يوفر غطاء لمن يستخدم خطابا عدائيا

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن المطالبات بإسقاط الجنسية البريطانية عنه تمثل دليلا قاطعا على أن الغرب لا يوفر غطاء دائما لمن يستخدم خطابا عدائيا أو تحريضيا، وأن الدعم الخارجي له كان قائما فقط طالما استخدم كورقة ضغط سياسية ضد مصر، لا أكثر ولا أقل.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلي أن ما يجري حاليا يثبت صحة رؤية الدولة المصرية في التعامل مع هذه النماذج، ويؤكد أن الأمن القومي خط أحمر في أي دولة، وأن من يعادي وطنه بالخارج، ويبرر العنف أو يروج للفوضى، لا يمكن اعتباره صاحب قضية، بل طرف في مشروع يستهدف استقرار الدول تحت شعارات زائفة.

