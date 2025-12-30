حزب المستقلين الجدد: تصرفات علاء عبد الفتاح متوقعة

18 حجم الخط

أكد حزب المستقلين الجدد أنَّ تصرفات علاء عبد الفتاح ليست مستغربة، حيث إنَّ تاريخه في التحريض ضد ضباط مصر مسجل ومعروف.

وأكد الدكتور هشام عناني أنَّ علاء عبد الفتاح لم يترك لحظة إلا واستغلها للتحريض ضد مصر في محاولة لرسم مظلومية له على غير الحقيقة، لا سيما أنَّ الأحكام الصادرة ضده جنائية.

مصر لا تحتاج اعتذار عبد الفتاح وأمثاله

وأضاف عناني: “إننا لا نحتاج اعتذارًا منه لمصر أو لضباط مصر لأنهم أكبر شرفًا وموضع تقدير من الشعب كله، أما بخصوص اعتذاره للشعب البريطاني فأمر طبيعي لمن يرتدي قناع الحقوقي الذي أسقطه ماضيه، فحرص على تحقيق مكاسب في بريطانيا”.



علاء عبد الفتاح ومَن ارتكبوا حماقات أو جرائم في حق مصر لا تهاون معهم

وأكد الحزب أنَّ علاء عبد الفتاح وغيرهم مِمَّن ارتكبوا حماقات أو جرائم في حق مصر يجب ألَّا يتم التهاون معهم بإجراءات قانونية منضبطة، حفاظًا على البلد وتماسكه.

اعتذار علاء عبد الفتاح عن تويتاته البغيضة ضد بريطانيا

يُذكر أنَّ هناك حالة من الجدل تسبَّب فيها الاعتذار الذي قدمه الناشط المصري حامل الجنسية البريطانية علاء عبد الفتاح إلى البريطانيين، بعد موجة غضب ضده بسبب تغريدات قديمة وصفتها الخارجية البريطانية بالبغيضة.

اعتذار عبد الفتاح جاء بعدما تصدر اسمه وسائل الإعلام في بريطانيا، وسط مطالبات من ناشطين وسياسيين بترحيله مجددًا إلى مصر، ونزع الجنسية البريطانية عنه، بعد إعادة نشر منشورات قديمة له تدعو إلى قتل عناصر الشرطة، والرجال البيض أيضًا، فضلًا عن تعليقات أخرى وصفت باللاسامية.

كما جاء عقب موجة انتقادات طالت رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ووزيرة خارجيته لترحيبهما بوصول عبد الفتاح إلى البلاد.

وأكد علاء عبد الفتاح في بيان نشر على حسابه في إكس، أنه "منزعج جدًا من إعادة نشر تغريدات قديمة له، واستخدامها من أجل التشكيك في نزاهته ومبادئه، في الوقت الذي يجتمع فيه مع عائلته لأول مرة منذ 12 عامًا".

الناشط الذي يحمل الجنسية البريطانية، اعتذر عن التغريدات المتداولة ووصفها بالصادمة والمؤذية، معتبرًا أنها صدرت تعبيرًا عن غضب شاب، وإحباطه من الأزمات الإقليمية التي كانت تعصف بالمنطقة حينها، مُشيرًا إلى أنَّ هذه التغريدات أتت من شخص يافع تورط بعمق في الثقافات العدائية عبر الإنترنت، مستخدمًا كلمات متهورة وصادمة وساخرة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي.

عبد الفتاح أكد أنه لم يقصد أبدًا الإساءة، بل كان ــ وفق كلامه ــ يشارك في الحركة اللاعنفية المؤيدة للديمقراطية والمساواة الكاملة وحقوق الإنسان والديمقراطية للجميع.

اعتذار عبد الفتاح لبريطانيا ورفضه الاعتذار لمصر عن تغريدات مماثلة، تسبَّب في هجوم وانتقادات واسعة لتصرفه، حتى من معسكر النشطاء الذين دأبوا على الدفاع عنه خلال فترة سجنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.